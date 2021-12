Już za 5 dni - 6 grudnia w Katowicach startuje Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021, który potrwa do 10 grudnia. Do udziału w wydarzeniu (na miejscu i online), organizowanym zgodnie z przepisami związanymi z pandemią COVID-19, zarejestrowało się ok. 5700 osób. W międzynarodowym spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele ONZ, rządów, organizacji pozarządowych i biznesu z całego świata.

W Szczycie, poza przedstawicielami polskiego rządu: premierem i ministrem cyfryzacji Mateuszem Morawieckim, Januszem Cieszyńskim – sekretarzem stanu ds. cyfryzacji w KPRM i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa, ministrem nauki i edukacji Przemysławem Czarnkiem, udział wezmą przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, na czele z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych Liu Zhenminem. Ponadto swój udział potwierdziło także: ok. 30 ministrów z całego świata odpowiedzialnych za cyfryzację, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, organizacji pozarządowych oraz biznesu – w tym m.in. firmy Microsoft oraz przedstawiciele portali społecznościowych Facebook i TikTok. Podczas tegorocznej, 16. Edycji IGF, odbędzie się ponad 300 paneli i rozmów. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej. Wszystkie dyskusje i panele będą transmitowane na stronie https://www.youtube.com/user/igf. Agendę i tematykę paneli wydarzenia można sprawdzić na stronie: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-schedule. Ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pandemii COVID-19, udział w Szczycie jest otwarty dla uczestników, którzy nie mają objawów COVID-19, takich jak duszności, podwyższona temperatura ciała (powyżej 37,5 stopni Celsjusza) i objawów przeziębieni, jak również nie znajdują się na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym, a w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. 6 grudnia Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze na Expo w Dubaju Zobacz również Wstęp do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK) będzie możliwy po spełnieniu jednego z poniższych warunków: uczestnik przedstawi certyfikat (preferowany w języku angielskim) o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu na terenie Unii Europejskiej (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson); w ciągu ostatnich 6 miesięcy taka osoba chorowała na COVID-19 i posiada odpowiednie zaświadczenie lub gdy uczestnik przedstawi zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie później niż 72 godziny przed datą wejścia. Szybkie testy będzie można wykonać odpłatnie przed wejściem do Centrum Kongresowego. Więcej informacji o zasadach związanych z pandemią COVID-19 obowiązujących podczas trwania IGF 2021 można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/igf2021/covid-info. Do 28 listopada na udział w Szczycie - na miejscu i online - zarejestrowało się 5689 osób, w tym 1570 osób z Polski. Organizatorzy zachęcają do rejestracji za pośrednictwem strony: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-registration. Więcej informacji o wydarzeniu na https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-registration.