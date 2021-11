W 2016 r. Komisja Europejska ustanowiła grupę ekspertów, której powierzyła opracowanie strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania. Grupa opublikowała swoje sprawozdanie końcowe w styczniu 2018 r. Określono w nim nadrzędne zasady dotyczące europejskiego systemu finansowego, w tym zwiększenie stabilności finansowej przez włączenie czynników ESG do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aby zapewnić przejrzystość, co jest ekologiczne lub zrównoważone, grupa ekspertów wydała osiem głównych zaleceń, w tym utworzenie systemu klasyfikacji na poziomie UE, tzw. systematyki zrównoważonego rozwoju (taxonomy). Doradzono, aby w pierwszym kroku ustalić, kiedy daną działalność gospodarczą można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Powyższe zalecenie znalazło się również w opracowanym przez Komisję Europejską Planie działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. KE przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Inne postanowienie planu dotyczyło braku przejrzystości, w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni, podmioty zarządzające aktywami i doradcy finansowi uwzględniają ryzyko dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa. W rezultacie klienci nie otrzymują pełnych informacji, których potrzebują do podejmowania decyzji inwestycyjnych lub formułowania rekomendacji inwestycyjnych. Z tego względu KE przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341.