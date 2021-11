Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej jest jednym z 32 instytutów wchodzących w skład utworzonej w 2019 r. i drugiej co do wielkości w Europie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut jest jedyną w kraju jednostką badawczą działającą w obszarze inżynierii biomedycznej, obejmującą swoją działalnością wszystkie etapy procesu opracowywania wyrobu medycznego, tj.: prace badawcze i rozwojowe, projektowanie, prototypowanie, ocenę zgodności, przygotowanie wyrobu do certyfikacji oraz wprowadzenia do obrotu i używania w Unii Europejskiej, a także świadczącą usługi w tym zakresie. Z tego też powodu instytut jest kompetentnym, wartościowym i sprawdzonym partnerem w wielu konsorcjach naukowo-przemysłowych realizujących projekty w ramach krajowych i europejskich programów badawczych.