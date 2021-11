W odpowiedzi na ten problem ma w Polsce powstać fabryka stacjonarnych magazynów energii. Inicjatorem przedsięwzięcia jest spółka POZBUD S.A. z Poznania, która zawiązała w tym celu współpracę z singapurską Durapower Holdings PTE LTD i Elmodis z Krakowa. Efektem współpracy tych trzech podmiotów ma być uruchomienie produkcji baterii litowo-jonowych, czyli tzw. magazynów energii, a także wdrożenie procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych na terenie całej Polski. Do tej pory nie było w naszym kraju żadnego producenta takich magazynów, jednak sytuacja właśnie uległa zmianie – prywatny inwestor zapowiada, że już wkrótce ruszy w Polsce produkcja baterii litowo-jonowych na rynek wewnętrzny. Proces magazynowania polega na przekształcaniu i przechowywaniu energii elektrycznej z danego źródła w inną formę energii, którą można ponownie zamienić w energię elektryczną. Ma to na celu m. in. pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię, ale także zapewnienie jej dostaw, gdy te nie będą dostępne.