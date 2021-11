Nowe przepisy przewidują, że decyzje o tym, czy dany producent sprzętu zagraża naszemu państwu czy nie, będzie podejmował minister ds. cyfryzacji lub przewodniczący Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo kryteria oceny przedsiębiorstw będą na tyle niejasne, że umożliwią wykluczenie każdego podmiotu, co już samo w sobie stanowi nadmierną ingerencję państwa w wolność gospodarczą. Tym bardziej że zdaniem wielu ekspertów przygotowywane zmiany w przepisach są skierowane przede wszystkim do dwóch chińskich spółek: Huaweia i ZTE.

Rynek substancji czynnych jest wysoce konkurencyjny: na świecie działa 3000 firm i 5500 zakładów produkcyjnych, z tego większość znajduje się w rejonie Azji i Pacyfiku (Indie i Chiny). Oznacza to, że globalny przemysł API jest bardzo rozdrobniony – 95,55 proc. rynku substancji aktywnych należy do wielu małych graczy. Pozostałe 4,45 proc. kontroluje 13 wielkich koncernów.

„80 proc. substancji do produkcji leków używanych w Europie pochodzi z Chin, podczas gdy jeszcze 30 lat temu było to zaledwie 20 proc. Chiński rząd dotował produkcję farmaceutyczną u siebie, która i tak w Azji była tańsza niż w Europie i w efekcie azjatyccy wytwórcy zmonopolizowali europejski rynek” – powiedziała Barbara Misiewicz-Jagielak w czasie konferencji poświęconej wpływowi kryzysu energetycznego w Chinach na dostępność leków w Polsce.

W Polsce działają 33 podmioty wytwarzające około 600 substancji czynnych, z czego 167 preparatów powstaje od początku do końca w kraju. Największym producentem API jest Polpharma, która wytwarza 42 substancje farmaceutyczne służące do produkcji niektórych własnych leków. Część półproduktów leczniczych jest również przeznaczana na eksport, między innymi do USA, UE czy Japonii. Natomiast do kraju sprowadzamy 1395 substancji czynnych, głównie z Chin.

Scenariusz, w którym z dnia na dzień polscy producenci leków stracą możliwość produkcji substancji czynnych w kraju i zakupu ich w Chinach, jest bardzo niebezpieczny. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych we wrześniu przez Civitta Polska wynika, że co drugi Polak obawia się, że w aptekach może zabraknąć leków, których potrzebuje. Ponad połowa z nas doświadczyła już takiej sytuacji.

„Pacjenci kardiologiczni stosują wiele różnych terapii, również na schorzenia towarzyszące. Jeśli do niepokojów o optymalny dostęp do specjalistów dokłada się strach o dostępność stale przyjmowanych leków, nie dziwi, że kondycja fizyczna i psychiczna pacjentów wydaje się zagrożona” – dodała Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia Ecoserce podczas konferencji poświęconej kryzysowi energetycznemu w Chinach.

Tworząc Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, należy wypracować takie rozwiązania, które zapewnią Polsce bezpieczeństwo w domenie cyfrowej, nie zagrażając jednocześnie ciągłości produkcji i dostaw leków. To może skłonić przemysł farmaceutyczny do powrotu do kraju, ale potrzeba na to kilku lat i dużych inwestycji. W tej sytuacji polski rząd w ramach prac międzyresortowych powinien stworzyć sprzyjające warunki do większego unarodowienia produkcji farmaceutycznej, co pozwoli zmniejszyć tego typu ryzyko w przyszłości.