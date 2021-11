Na początku rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku został wypracowany pewien standard, uwzględniający zarówno wielkość transportowanych wolumenów, jak i możliwości przeładunkowe głównych miejsc przeładunku, czyli Małaszewicz oraz kazachskiego Horgos. Osiągnięto wówczas parametry, które rynek zaakceptował: trzy dni trwał dowóz w Chinach, cztery dni odprawa celna w Chinach, 11–14 dni tranzyt Chiny–Europa, jeden dzień odprawa tranzytowa w Europie, jeden–dwa dni odwóz w Europie. Dostawa od drzwi do drzwi w czasie 20–23 dni stanowiła opcję bardzo konkurencyjną w stosunku do transportu morskiego i akceptowalną jako zamiennik transportu lotniczego. Wraz ze wzrostem wolumenu transportowanych towarów i coraz większą presją na infrastrukturę wypracowany standard przestał być możliwy do utrzymania. Obecnie samo oczekiwanie na wjazd do Małaszewicz to ok. 10 dni. Operacje w Małaszewiczach to kolejne pięć–sześć dni. Pozostałe elementy systemu także nie zawsze działają poprawnie i w efekcie dostawa od drzwi do drzwi może zająć nawet 60 dni.