W raporcie zwrócono uwagę, że spółki tytoniowe brały udział w dyskusjach i uwzględnia się ich propozycje w zmianach prawa . Przykładem – podawanym w dokumencie – jest opóźnienie w 2020 r. o kilka miesięcy opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Według raportu zaskakujące jest też zaproszenie koncernów na tegoroczne Forum Akcyzowe, którego celem jest wypracowanie polityki akcyzowej na nadchodzące lata (nie ma to miejsca w innych krajach).

– Polska to drugi producent papierosów w Europie. Koncerny są więc dużym pracodawcą, ale i inwestorem. Zatem są ważną gałęzią gospodarki odpowiadającą za dużą część wpływów budżetowych. Dlatego naturalnym wydaje się zapraszanie do dyskusji nad ważnymi zmianami – mówi nieoficjalnie przedstawiciel jednego z koncernów.

Przykładem wytkniętym w raporcie zajmują się prokuratura i ABW. Chodzi o podpisane pod koniec czerwca 2020 r. przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich od 1 lipca do 30 września 2020 r. Kulisy powstawania dokumentu opisywała Wirtualna Polska; z jej materiału wynikało, że budżet stracił na tym 170 mln zł.

– ABW zainteresowała się sprawą i nawet dość ostro przesłuchiwała przedstawicieli MF odpowiedzialnych za opracowanie projektu rozporządzenia. Było nieprzyjemnie – mówi informator DGP zbliżony do służb. ABW w odpowiedzi na pytania DGP nie zaprzeczyła, że zajmuje się sprawą, chociaż nie odniosła się bezpośrednio do pytań, czy prowadzi śledztwo. Z kolei stołeczna prokuratura regionalna potwierdziła nam informacje Radia Zet, że prowadzi postępowanie w sprawie zwolnienia z akcyzy, które miało miejsce z inicjatywy MF przez trzy miesiące ub.r. – Postępowanie jest prowadzone w kierunku przestępstwa określonego w art. 231 par. 1 kodeksu karnego – poinformował DGP prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Artykuł mówi o tzw. przestępstwie urzędniczym: „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, to znaczy, że nikt nie usłyszał w nim zarzutów. Resort finansów nie odpowiedział na pytania DGP w sprawie śledztwa oraz tego, jak wyglądały prace nad rozporządzeniem akcyzowym.