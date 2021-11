Ostatnie miesiące to okres intensyfikacji prac legislacyjnych dot. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), w tym systemu depozytowo-kaucyjnego, a także wdrożenia dyrektywy Single Use Plastics (SUP). Zakończone 20 września konsultacje projektu ustawy o ROP potwierdziły, że stanowiska poszczególnych interesariuszy w tej sprawie są skrajnie różne. Biznes uważa propozycję MKiŚ za sprzeczną z unijnymi dyrektywami oraz polskim prawem, w tym konstytucją, i chce napisania projektu od nowa. Samorządy obawiają się, że regulacja w proponowanym kształcie nie zapewni im wystarczających środków na zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, a zatem nie ma mowy, by wpływy z ROP uchroniły mieszkańców przed wzrostem opłat za odpady. Recyklerzy opowiadają się za podniesieniem maksymalnej opłaty z tytułu ROP z 2 do 4 zł za kg i finansowym wsparciem przetwarzania odpadów. NGO-sy podkreślają zaś, że nie mamy czasu do stracenia i nie możemy teraz pozwolić sobie na „wywracanie stolika” – trzeba jak najszybciej pracować nad projektem ministerstwa, tak, by nowe prawo zaczęło funkcjonować od stycznia 2023 r. Czy w takiej sytuacji uda się wypracować konsensus ws. ROP, SUP i systemu depozytowo-kaucyjnego zgodnie z zasadą „win win”, tak by był on korzystny dla środowiska i polskiego społeczeństwa?

Zagadnienia: - Główne założenia projektu dot. ROP przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska; - Kluczowe postulaty biznesu – wprowadzających, przetwórców tworzyw, organizacji odzysku; - Jak nowa ustawa przełoży się na sytuację samorządów i rachunki Polaków. Czego oczekują samorządy; - Jak i dlaczego należy wzmocnić polską branżę recyklingu; - Czy system depozytowo-kaucyjny powinien objąć tylko butelki z tworzyw do 3 l i wielorazowe szklane do 1,5 l czy może również jednorazowe szklane oraz puszki aluminiowe; - Czy system depozytowo kaucyjny powinien być jeden, powszechny i obowiązkowy i obejmować również sklepy poniżej 100 mkw.; - Co zrobić, by nowe przepisy przyczyniły się do faktycznej realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego w naszym kraju (m.in. upowszechnienie opakowań wielorazowych) Uczestnicy debaty: Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, REKOPOL

Prezes Zarządu, REKOPOL Filip Piotrowski, Polska Organizacja Zero Waste

Polska Organizacja Zero Waste Jacek Wodzisławski, prezes RECAL

prezes RECAL Blanka Chmurzyńska – Brown, dyrektor generalna, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

dyrektor generalna, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Dr hab. Wojciech Piontek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ekspert ds. gospodarki odpadami Prowadzący: Sonia Grygiel-Sobczyk, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”