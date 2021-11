Pani Moniko, jak podsumowałaby Pani ostatnie miesiące?

Od lutego, w wyniku fuzji, Alstom stał się jeszcze bardziej globalny i różnorodny. Dosłownie z dnia na dzień podwoiliśmy zatrudnienie. Dziś, pomimo że proces zmian nadal trwa, możemy śmiało powiedzieć, że nową organizację budujemy na solidnych podstawach: inkluzywnym środowisku pracy opartym na wartościach, wiedzy i doświadczeniu naszych zespołów, sprawdzonych procesach, jasnej wizji rozwoju. Myślimy o sobie jako o kreatorach przyszłości.

Kreatorzy przyszłości?

Tak, jesteśmy dumni, bo organizacja, w której pracujemy wyznacza trendy nie tylko w dziedzinie przemysłu kolejowego i innowacyjnych rozwiązań technicznych, ale również w zakresie przywództwa, rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej.

Jak udało Wam się połączyć dwie różne organizacje w tak krótkim czasie?

Kluczem do sukcesu stały się nasze wartości – Zwinność, Inkluzywność i Odpowiedzialność.

Czy mogłaby Pani opowiedzieć nieco więcej o tym, jak wartości przekładają się na realne działania?

Zwinność to cecha, którą najlepiej można sprawdzić podczas nagłej zmiany. W Alstom zwinnie przeprowadziliśmy nasze zespoły przez ten proces, jasno komunikując kolejne kroki i dostarczając informacje umożliwiające szybkie poznanie firmy. Ciągły kontakt z pracownikami i otwarty dialog pozwoliły nam na wejście w proces zmian w kontrolowany sposób. Priorytetem dla nas było zrozumienie siebie nawzajem: w czym jesteśmy podobni, co nas różni, w jaki sposób możemy połączyć i wykorzystać nasze doświadczenie.

Udało się?

Pierwszy milowy krok za nami. Alstom w Polsce doceniono za zaangażowanie w proces budowania świadomości na temat organizacji w ramach programów wewnętrznych Grupy: Discovery Challenge – konkursie, w którym pracownicy zdobywali punkty, realizując szkolenia e-learningowe, czy kampanii Ethics & Complience, za którą Polska została doceniona jako zespół.

Wspomniała Pani także o odpowiedzialności – jak rozumiecie tę wartość w Waszej organizacji?

Jesteśmy firmą odpowiedzialną wobec pracowników, klientów i społeczeństwa. Bardzo poważnie traktujemy nasze zasady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia, wysoką wagę przywiązujemy do zasad wynikających z Kodeksu Etyki i Zgodności oraz wewnętrznych Polityk. To nasza gwarancja najwyższej jakości i troski. Staramy się też wpływać pozytywnie na lokalne społeczności – przykładem jest tu akcja „Zamieniamy kilometry na złotówki”, dzięki której w tym roku przekażemy fundacji „Biegamy z Sercem” aż 200 000 zł. Ważne jest dla nas środowisko naturalne – jesteśmy szczególnie dumni z naszej kampanii „Zero plastiku” – w trakcie pierwszego roku jej trwania zaoszczędziliśmy aż 20 ton plastiku.

Wróćmy jeszcze na chwilę do możliwości rozwojowych – może Pani opowiedzieć o nich coś więcej?

Oferujemy rozbudowaną platformę e-learningowa, zapewniająca nieograniczony dostęp do szkoleń i webinarów. Pracownicy mają dostęp do narzędzi, za pomocą których sami definiują swoją ścieżkę kariery, a dzięki regularnym pomiarom kompetencji poznają kolejne kroki rozwojowe w organizacji. Mają też dostęp do ofert pracy w całej Grupie, dzięki platformie profilującej ich kompetencje zawodowe i łączącej je z dostępnymi wakatami. Ważne są dla nas programy mobilności międzynarodowej – tu przeżywamy istny renesans odkąd połączyliśmy siły w ramach nowego Alstom. Budując nową organizację stawiamy na mobilność i partnerstwo międzynarodowe - tylko w tym roku ok. 150 pracowników z Polski podjęło nowe wyzwania w lokalizacjach na całym świecie lub włączyło się w networking w ramach partnerstwa z innymi jednostkami Alstom. World Class Manufacturing i World Class Engineering – to programy, które co roku doskonalą kompetencje naszych ekspertów technicznych. Naszym pracownikom oferujemy też możliwość uczestnictwa w licznych akademiach rozwojowych – tylko w ostatnim roku udział wzięło w nich ponad 150 osób.

Wydaje się, że rozwój to w Waszej organizacji priorytet?

Jedno jest pewne – zaczynając od stażu można przeżyć ciekawą przygodę w firmie zmieniając stanowiska i czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia. Wiele osób na wysokich stanowiskach zaczynało u nas właśnie od stażu! Najlepszym świadectwem dla nas są powroty naszych pracowników, którzy czasami próbują nowych wyzwań w innych organizacjach. Nauczeni doświadczeniem mają ciągły „głód” nowych wyzwań. A tego większość firm, w tak dynamicznym i złożonym zakresie, nie oferuje. Od 2 lat Alstom w Polsce posiada tytuł Top Employer – to dla nas duże wyróżnienie i świadectwo najwyższej jakości naszej Polityki Personalnej.

