Infoshare to największa konferencja technologiczna CEE, tworząca ekosystem, w którym nowe technologie łączą się z biznesem. Co roku do Gdańska przyjeżdżają tysiące uczestników. Wśród nich startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. To także szereg imprez towarzyszących, będących okazją do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń biznesowych. Konferencja to idealne miejsce dla firm na wczesnym etapie rozwoju. Dzięki specjalnej platformie do Matchmakingu można umawiać indywidualne spotkania z inwestorami i nawiązywać ważne biznesowe relacje. W tegorocznej, 15. edycji konferencji Infoshare udział wzięło ponad 4.5 tys. uczestników.

Towarzyszący konferencji konkurs Startup Contest każdego roku gromadzi setki startupów. - W tym roku do konkursu zgłosiło się ich ponad 300 z 46 krajów. Przeważająca część projektów pochodziła z Polski (65), Niemiec (33), Wielkiej Brytanii (27), Włoch (18) oraz Izraela (14). Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: FinTech, e-commerce oraz MedTech. Dużą grupę uczestników stanowiły także start-upy social impact oraz zajmujące się ochroną środowiska - mówi Grzegorz Borowski, prezes Infoshare.

W finale walczyło pięć podmotów: Animal Alternative Technologies, BeFC, F4A, MYLEG i Positive Carbon. Wszystkie prezentowały się przed jury złożonym z inwestorów. Pomysły oceniane były pod kątem potencjału biznesowego, innowacyjności, zespołu oraz samej prezentacji. Drugie miejsce zajęła brytyjska firma Animal Alternative Technologies, a trzecie Positive Carbon z Irlandii.

Łączna pula nagród wyniosła 30 tys. euro w gotówce. Nagrody ufundowała Prezydent Miasta Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszy rozwój innowacyjnych pomysłów.

Poza udziałem w konkursie, obecne na wydarzeniu startupy mogły nawiązać kontakt z ponad 100 inwestorami z całego świata – aniołami biznesu, funduszami VC i CVC, m.in. First Check Ventures, White Star Capital, Change Ventures, DTCP czy Robert Bosch Venture Capital. Rozmowy odbywały się podczas trwających pięć dni, indywidualnych spotkań matchmakingowych online i offline.

Zwycięzca - BeFC zmienia sposób podejścia do zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak np. zabawki, zegarki, latarki, aparaty słuchowe, sprzęt do monitorowania stanu zdrowia oraz inne urządzenia na baterie. Do wytworzenia energii elektrycznej nie będziemy potrzebowali już tak niebezpiecznych dla zdrowia ogniw guzikowych, wystarczy glukoza i tlen. Jak to możliwe? BeFC oferuje technologię ogniw biopaliwowych, którą można obsługiwać za pomocą kropli roztworu - od wody z kranu po inne płyny biologiczne. Innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje jedynie enzymy i celulozę - czyli zwykły papier. To zrównoważona i przyjazna dla środowiska metoda wytwarzania energii.