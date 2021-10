Liczba dostarczanych przesyłek na całym świecie rośnie gwałtownie z roku na rok. W Polsce dostarcza się średnio około 3 mln paczek dziennie. Rosnący popyt na dostawy ecommerce prowadzi do zwiększenia liczby pojazdów dostawczych w centrach miast – mówi się nawet o 36-proc. zwiększeniu natężenia ruchu w ciągu najbliższych 10 lat. Więcej zamówień w ramach e-commerce oznacza także więcej zwrotów, co jeszcze zwiększa zagrożenia związane z utrzymaniem płynności ruchu towarów i ochroną środowiska. Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu z sierpnia 2021 r., wyraźnie ostrzega: bez zdecydowanych działań ograniczających emisję CO2, nie uda nam się zapobiec katastrofie klimatycznej.