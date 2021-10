CSR (ang. Corporate Social Responsibility) staje się koniecznością dla każdej firmy, która poważnie myśli o swojej przyszłości i rozwoju. To koncepcja, według której organizacje już na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne, wspólnotę lokalną, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

CSR zorientowany na pracowników

Jak to się stało, że w obliczu burzliwych zmian, pandemii i kryzysu zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu pozostało niezmienione, a nawet wzrosło? Organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że zarówno klienci, jak i pracownicy oczekują od nich nie tylko wysokiej jakości produktów, czy usług, ale również realnego wpływu na społeczeństwo, zmiany klimatyczne, walkę z niesprawiedliwością społeczną. Tylko dzięki zangażowaniu się w prowadzenie takich projektów, jak przykładowo ograniczanie plastiku, minimalizacja pozostawianego śladu węglowego, zmniejszanie ilości odpadów i optymalizacja produkcji, firmy będą w stanie zdobywać i utrzymywać zarówno klientów, jak i pracowników.

Wyniki naszego badania wskazują, że obecnie ponad dwie trzecie (67%) naszych Top Employers przy opracowywaniu inicjatyw CSR poszukuje punktu widzenia pracowników, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z zaledwie 58% w ubiegłym roku. Jeszcze nie tak dawno działania CSR były wynikiem decyzji podejmowanych przez zarządzających firmami, dzisiaj to pracownicy są pomysłodawcami i inicjatorami wielu akcji, które mają na celu w szerszej perspektywie zrównoważony rozwój. Prawie dziewięciu na dziesięciu (89%) naszych Top Employers zdefiniowało cel społeczny swojej działalności, który wyraża sposób, w jaki organizacje generują wartość finansową, społeczną i środowiskową poprzez działania biznesowe.

Praktyki Top Employers

Wielu pracodawców podejmuje akcje łączące w sobie zarówno oddziaływanie na środowisko, jak i społeczeństwo, czego przykładem może być wymiana floty samochodowej na samochody elektryczne, ograniczanie podróży służbowych, finansowanie zakupu i serwisu rowerów, co w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy kondycji pracowników. Niektorzy Top Employers umożliwiają swoim pracownikom udział w akademiach bezpiecznej jazdy, ze szczególnym uwzględnieniem jazdy w trudnych warunkach. Niektórzy idą jeszcze krok dalej. W ramach zobowiązania do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników organizowane są kampanie edukacyjne dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu, a w szczególności prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeden z naszych międzynarodowych Top Employers zainicjował program, w ramach którego pracownicy nie tylko dowiadują się zagrożeniach związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwym oraz konsekwencjach prawnych, a także osobistej odpowiedzialności za prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim biorą udział w interaktywnych sesjach w symulatorach, gdzie dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości niemal na właśnej skórze odczuwają poziom swojej koncentracji i umiejętności reagowania na zdarzenia na drodze, jakie mogłyby wystąpić po spożyciu nawet małej dawki alkoholu.

Z kolei organizacja należąca do grona Top Employers z Południowej Afryki w 2020 roku podjęła odważną decyzję, by zamiast importować szklane opakowania prezentowe z zagranicy, zlecić lokalnym artystom, wytwórcom i rzemieślnikom wyprodukowanie pięknych, lokalnych opakowań. Dzięki tej inicjatywie stworzono 268 nowych miejsc pracy i utrzymano kolejne 220 miejsc pracy, z których łącznie skorzystało 2 550 osób w społecznościach lokalnych. Kampania będzie miała miejsce ponownie w sezonie świątecznym 2021.

Wartość CSR w pandemii

Wyniki naszego badania pokazują, że dla prawie wszystkich (96%) Top Employers na całym świecie ograniczenie ryzyka pracowników i ich bezpieczeństwo pracy oraz zatrudnienia było kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji biznesowych. Top Employers realizują swoje cele społeczne i środowiskowe angażując w nie zarówno klientów, jak i pracowników. Ponadto coraz częściej pracodawcy w celu zmierzenia społecznego i środowiskowego wpływu swojej organizacji poszukują regularnych informacji zwrotnych od zewnętrznych interesariuszy.

Katarzyna Konieczna Senior HR Audytor