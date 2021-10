- Jednym z największych wyzwań stojących przed sektorem e-commerce jest przyspieszenie dostaw. Tego oczekują klienci, co potwierdzają wyniki ostatniego badania Gemiusa „E-Commerce w Polsce 2021”. Aż jedna trzecia respondentów stwierdziła, że szybsza dostawa skłoniłaby ich do częstszych zakupów – mówi Michał Lis, dyrektor sprzedaży krajowej w InPost. Menedżer podkreśla, że określenie „szybko” oznacza dla nich dostawę nawet w ciągu 12 godzin i dodaje, że w tym przypadku nie wystarczy tylko jeszcze szybszy transport. Konieczne są również usprawnienia na etapie kompletowania i pakowania przesyłek.

Kompleksowa obsługa

Logistyka nie ogranicza się bowiem tylko do dostawy towaru, czyli wybrania firmy kurierskiej i dbania, by koszty przesyłki były jak najniższe. To kompleksowa obsługa zamówień, polegająca na pakowaniu, magazynowaniu, znakowaniu etykietami, kompletowaniu, wysyłce, ale też odbieraniu zwrotów i reklamacji.

- W porę dostrzegliśmy taką potrzebę, stąd uruchomienie usługi InPost Fulfillment – informuje Michał Lis. Dzięki outsourcingowi zadań związanych z logistyką, sprzedawca może więc skupić się na marketingu i sprzedaży, czyli budowaniu pozycji na rynku. Może też zaoszczędzić na kosztach operacyjnych i logistyki bowiem usługa współdzieli zasoby i efekt skali, z którego korzysta zewnętrzy operator.

Decydując się na współpracę z InPost przedsiębiorca zyskuje dostęp do nowoczesnej powierzchni magazynowej. Miejsce, które zajmuje towar sprzedawcy może więc zostać szybko rozbudowane, jeśli zajdzie taka potrzeba. Proces logistyczny zostaje też zautomatyzowany, co pozwala na jego maksymalne skrócenie i podniesienie jakości jednocześnie. Innymi słowy umożliwia zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, ale też gwarantuje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o statusie dostawy, zamówieniu i towarach na stanie magazynowym. Usługi logistyczne zostają bowiem również zintegrowane z platformą sprzedażową e-sklepu. Może więc liczyć na szybkie przyjęcie produktów na stan magazynowy i ich składowanie zarówno na półkach, paletach jak i na wysokim składzie i udostępnienie do sprzedaży. Poza tym każda dostawa jest dokładnie weryfikowana, a o wynikach informowany jest właściciel e-sklepu.

Przedsiębiorca otrzymuje też dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie logistyki i magazynowania, wpływających na jakość realizowanych zamówień, co może poprawić jego konkurencyjność na rynku. I nie chodzi tylko o szybkość, czy niższe koszty.

Dziś zamówienie, jutro paczka

InPost zapewnia obsługę zamówień, które pojawiają się do godziny 20:00 jeszcze tego samego dnia. - Z naszych badań wynika, że aż 38 proc. zamówień jest dokonywanych pomiędzy godziną 14:00 a 20:00. Wiadomo, że przygotowanie towarów do wysyłki po południu i wieczorem jest dla właścicieli e-sklepów dużym wyzwaniem organizacyjnym i generuje dodatkowe koszty. InPost Fulfillment, czyli de facto outsourcing całej obsługi wysyłek, dając taką możliwość, uwalnia od tych trosk, przynosi oszczędności i pozwala skupić się na rozwijaniu biznesu – wyjaśnia Michał Lis.

Firma gwarantuje też dostawę następnego dnia. To z kolei jest możliwe, dzięki synergii z usługami InPost Paczkomaty 24/7 i InPost Kurier i lokalizacji: bliskie sąsiedztwo z Sortownią Centralną i największego oddziału w Warszawie oraz położenie przy głównych arteriach drogowych. InPost współpracuje również z wszystkimi innymi przewoźnikami, dając sprzedawcy możliwość proponowania pełnego wachlarza dostaw w swoim sklepie.

Dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania InPost minimalizuje też do minimum ryzyko pomyłek i czas kompletacji zamówień. Firma zajmuje się nie tylko pakowaniem towarów, ale też ich przepakowywaniem, wymianą opakowań, czy naklejaniem etykiet na poszczególne sztuki oraz drukowaniem i dołączaniem gotowych materiałów do przesyłanych produktów. Nad całością czynności czuwają wysoko wykwalifikowani pracownicy.

Prezent nie tylko na święta

Wsparcie dla e-sklepów ma miejsce też w innych sferach. Dzięki współpracy opartej na modelu „pay-as-you-go”, koszt usługi naliczany jest dopiero po jej wykonaniu i jest uzależniony od faktycznie wykorzystywanej powierzchni magazynowej.

Podobnie jak pomoc oferowana podczas tzw. gorących okresów w handlu, takich jak święta, czy Black Friday. - Istotną cechą InPost Fulfillment jest logistyczna skalowalność, czyli zdolność do błyskawicznej reakcji na wzrost ruchu. Ma to ogromne znaczenie na przykład w okresie przedświątecznego szczytu zakupowego albo w momencie pojawiania się tzw. gorących nowości – zaznacza Michał Lis.

Outsourcing pomoże też uporać się ze zwrotami, których skala będzie narastać w związku z rozwojem odroczonych płatności w e-handlu. Według danych z raportu „Poland Buy Now Pay Later”, rynek ten ma rosnąć w naszym kraju w latach 2021-2028 rok do roku średnio o 30 proc. Szacuje się, że na koniec 2020 r. konsumenci korzystający z jej metody dokonali ponad 16 mln transakcji. InPost oferuje natomiast prostą obsługę zwrotów przez formularz dostępny na stronie internetowej – gdzie weryfikacja produktu i procesowanie odbywają się zgodnie z wytycznymi e-sklepu.

pao