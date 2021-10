Na początku była… domena

Prowadzenie własnego biznesu niesie za sobą mnóstwo wyzwań. Jednym z nich, już na samym początku, jest wybór adresu strony WWW, dzięki któremu klienci z łatwością trafią, a później wrócą na stronę Twojej firmy. Domena internetowa to nic innego jak Twoja tożsamość w sieci. Składa się ona z podstawowej – chwytliwej i związanej z sektorem działalności – nazwy oraz rozszerzenia takiego jak .pl, .com.pl czy .org. Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny w procesie budowania rozpoznawalnej i wiarygodnej marki.

Jak wybrać nazwę dla firmy?

Dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że na terenie Polski działa 2,5 mln aktywnych przedsiębiorstw. Nowych firm ciągle przybywa, więc stworzenie oryginalnej nazwy dla biznesu nie jest proste. Są jednak sposoby, aby efektywnie zaistnieć w sieci.

Po pierwsze – research

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, od czego zacząć tworzenie oryginalnej nazwy dla firmy. Kluczowe jest zebranie wszystkich pomysłów i inspiracji, a następnie solidny research – analiza wybranego sektora oraz działających w jego ramach przedsiębiorstw. Jeśli masz pomysł na nazwę swojej firmy, sprawdź, czy nie jest ona już zastrzeżona w Urzędzie Patentowym w kraju lub za granicą. Zajrzyj do urzędowego rejestru, aby zweryfikować tę informację. Jeśli Twój pomysł okaże się oryginalny, możesz sprawdzić dostępne domeny internetowe w home.pl.

Jakie cechy powinna mieć nazwa Twojej firmy?

Są firmy, których nazwy możesz wymienić bez zastanowienia. Oznacza to, że spełniają one określone kryteria, które są gwarantem sukcesu. Oto najważniejsze cechy, które powinna posiadać dobrze skonstruowana nazwa firmy:

ma być krótka – im dłuższa nazwa przedsiębiorstwa, tym mniejsza szansa, że klient Cię zapamięta. Optymalna długość to ok. 5-8 liter;

prostota – skomplikowana nazwa to kiepski pomysł. Najlepsze nazwy dla firm bazują na prostych skojarzeniach i dzięki nim są tak łatwe do zapamiętania;

czytelność – gdy klient usłyszy nazwę Twojej firmy, domyśli się, co chcesz mu zaoferować. Unikaj sprzeczności, dwuznaczności i nietrafionych skojarzeń.

Gotowe rozwiązania

Jeśli wciąż nie wiesz, jak nazwać swój biznes, możesz skorzystać z pomocy specjalisty od marketingu, który – biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki – zaproponuje nazwy dla Twojej firmy. Innym rozwiązaniem są internetowe generatory nazw, czyli narzędzia, które na podstawie wskazanych przez Ciebie haseł i słów kluczowych zaproponują możliwe rozwiązania. Niektóre generatory od razu sprawdzają dostępność zaproponowanej domeny.

Jak stworzyć idealną domenę dla Twojej firmy?

Idealna domena dla Twojej firmy powinna być przede wszystkim spójna z jej nazwą oraz charakterem działalności. Idealnie byłoby, gdyby adres strony WWW był identyczny jak nazwa firmy, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Od czego zacząć?

Wybór adresu strony internetowej zacznij od sprawdzenia Krajowego Rejestru Domen. Konkurencja jest spora, bo codziennie rejestruje się ok. 200 nowych domen. Może zdarzyć się tak, że wybrana przez Ciebie domena jest już zajęta. Niekiedy istnieje możliwość odkupienia takiego adresu, jednak bardziej opłaca się stworzenie kompromisowej wersji np. poprzez dodanie innego rozszerzenia. Domenę dla strony wykupuje się zazwyczaj w ramach rocznego abonamentu w firmach hostingowych. Przykładowo home.pl oferuje taką usługę w cenie 6,14 zł brutto za pierwszy rok.

Jaka powinna być nazwa strony WWW?

Jeśli adres strony z jakiegoś powodu nie może zawierać nazwy firmy, zadbaj o to, aby był on chwytliwy i łatwy do zapamiętania. Idealna nazwa strony WWW powinna być:

krótka – podobnie jak w przypadku nazwy firmy, główna część adresu strony powinna mieć ok. 5-8 znaków (dobry adres nie może być zbyt długi czy wieloczłonowy); jest to istotne np. z punktu widzenia późniejszego tworzenia linków;

związana z obszarem działalności firmy (czasami najlepszy adres to nazwa firmy z rozszerzeniem);

pozbawiona polskich znaków – adresy WWW z reguły nie posiadają polskich znaków, dlatego nazwa niepozbawiona znaków specjalnych może wprowadzić w błąd;

chwytliwa – niektórzy celowo decydują się na zabawne nazwy dla stron; z punktu widzenia biznesu nie zawsze jest to korzystne, niemniej takie adresy bardzo łatwo zapadają w pamięć.

Jakie znaczenie ma rozszerzenie domeny?

Ważnym składnikiem adresu strony WWW jest jej rozszerzenie, które przekazuje klientom ważną informację o Twoje firmie. W krajowym rejestrze można znaleźć 152 domeny, a w TOP5 najpopularniejszych końcówek są: .pl, .com.pl, .net.pl, .waw.pl i .org.pl. Rozszerzenia można podzielić na: