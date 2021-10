- Banki są dzisiaj nie tylko miejscem, gdzie inwestuje się swoje pieniądze . To, co radykalnie zmienia ich funkcjonowanie, to realizowanie zadań o charakterze quasi-państwowym. Banki coraz bardziej zaczynają być traktowane także jako infrastruktura, która będzie rozliczać klientów z podatków czy monitorować i pomagać zwalczać przestępstwa finansowe. Oczywiście są to zadania dodatkowe, ponieważ nadal należy prowadzić sprzedaż produktów i usług, aby generować zysk dla akcjonariuszy - stwierdził podczas debaty Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao SA.

Stale rosną oczekiwania w stosunku do instytucji finansowych, które mają być nie tylko efektywne i generujące zysk, ale również wspierać gospodarkę w nowej rzeczywistości. Zdaniem Marka Dietla, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to role trudne do połączenia. - Instytucje finansowe nie zajmują się wzrostem gospodarczym, lecz alokacją zasobów. W krótkim terminie muszą więc koncentrować się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. Gdyby banki miały wypaczone systemy przyznawania kredytów, a giełda dopuszczała wszystkich chętnych do emitowania instrumentów finansowych, alokacja nie byłaby właściwa, czyli w perspektywie długoterminowej nikt by nie zarobił - tłumaczył prezes Dietl.