Obecnie procedura nie jest zbyt przyjazna dla przedsiębiorców . Aby złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów lub dokonać korekty danych, muszą oni każdorazowo udać się do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie ma możliwości, by złożyć tego typu dokument przez internet. Rozwiązanie, które ma znacznie ułatwić przedsiębiorcom życie, zaproponowano w projekcie nowelizacji.