Co najważniejsze, ustawa uniemożliwi obcym organom dostęp do danych obywateli ChRL, które są przetwarzane na terytorium Chin, bez specjalnej zgody. To odpowiedź na amerykańską regulację, która przyznała policji federalnej uprawnienia do wglądu w dane spoza USA, jeśli wymaga tego śledztwo. Dodatkowo wszystkie dane uznane za ważne dla bezpieczeństwa narodowego i dobrostanu publicznego nie będą mogły być przesyłane za granicę. Pekin stara się stworzyć cyfrową fortecę grodzącą dostęp do kluczowego zasobu ekonomii XXI w.