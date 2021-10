Ponad 2,2 tys. gości weźmie udział w I edycji Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które w środę, 6 października rozpocznie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzydniową imprezę będzie relacjonować ponad 150 dziennikarzy akredytowanych na wydarzenie, którego inicjatorem i gospodarzem jest Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Inicjatywa marszałka województwa śląskiego

– Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań. Województwo śląskie, jako Europejski Region Przedsiębiorczości, stawia sobie ambitne cele w zakresie gospodarki i nowoczesnych technologii. Śmiało patrzymy w przyszłość, przygotowując się do transformacji. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Decyzje dotyczące likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian – komentuje Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

EFP z 88 partnerami

Organizatorem EFP jest Śląski Fundusz Rozwoju. Z kolei wśród partnerów Forum znalazło się łącznie 88 podmiotów, w tym m.in.: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundusz Górnośląski Tauron, Koleje Śląskie, BGK, Totalizator Sportowy, Legendia, Ekoenergia, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, KGHM, Grupa Żywiec, PARP, Węglokoks i Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy, który specjalizuje się w udzielaniu poręczeń dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Przyszłość należy do synergii

Najbliższa przyszłość regionu to wyzwanie, które wymaga bezprecedensowej synergii administracji państwowej, samorządu, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. –Przed nami nowa rewolucja przemysłowa, która poprzez branżowe wyłączenia zmieni paradygmat regionu w stronę centrum innowacyjnych technologii, powołania do życia nowych segmentów produkcyjnych oraz przeobrazi społeczne postrzeganie śląskiego. Będziemy na Europejskim Forum Przyszłości, aby wymieniać się doświadczeniami, wspólnie planować kluczowe zmiany i przesunięcia w przyszłych trendach oraz zadeklarować pełnię wsparcia dla każdego działania, które wzmocni pozycję naszego województwa nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskie – mówi Henryk Drob, prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Obecność na Forum to naturalna konsekwencja strategii spółki Ekoenergia Silesia S.A., która zakłada aktywną partycypację w każdym wydarzeniu wpływającym na przyszłość województwa śląskiego. – Uczestnictwo w Forum to unikatowa okazja na wymianę wiedzy oraz zawiązanie i utrwalenie relacji biznesowych – zachęca do udziału w EFP Marcin Kozik, prezes Ekoenergii Silesia S.A. Spółka należąca do grupy kapitałowej GPW S.A. została powołana w celu tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym działania na rzecz rozwoju województwa śląskiego i podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki, przygotowania przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesu do współpracy międzynarodowej, dostosowania ofert małych i średnich przedsiębiorstw ze Śląska do wymagań rynkowych oraz ułatwienia im dostępu do nowoczesnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarządzania.

Wsparcie ekspansji śląskich firm

Konkurencyjność śląskich firm wzmacnia również Fundusz Górnośląski, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie, a podczas Europejskiego Forum Przyszłości będzie gospodarzem panelu „Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw”. – Fundusz Górnośląski to nie tylko pożyczki, pomoc finansowa i usługi rozwojowe, ale także wsparcie ekspansji zagranicznej śląskich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów InterSilesia i Global Silesia – mówi Jacek Miketa, wiceprezes Funduszu Górnośląskiego. – Projekt InterSilesia to wiedza i bezpłatne usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. Jego celem jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej. Promocja gospodarcza województwa śląskiego i przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu, to z kolei główne cele projektu Global Silesia – wyjaśnia Jacek Miketa.

Inspirować i tworzyć rozwiązania, które łączą

Europejskie Forum Przyszłości tworzą także podmioty spoza Śląska, a wśród nich bank BGK, który we wrześniu ogłosił strategię na lata 2021-2025. – Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie – wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. – Wiemy, że bez budowania kapitału społecznego, inspirowania i aktywizowania lokalnych społeczności, wspierania kapitału intelektualnego, promowania zdrowego stylu życia przez sport czy zachowania proekologiczne nie da się rozwijać gospodarki. Społeczeństwo i gospodarka działają jak naczynia połączone. Chcemy inspirować i tworzyć rozwiązania, które połączą sektor prywatny, publiczny i finansowy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju – podsumowuje nową rolę banku rozwoju prezes BGK.

Atrakcyjne wydarzenia towarzyszące

Europejskie Forum Przyszłości to nie tylko przestrzeń do debaty, ale także bogata oferta wydarzeń towarzyszących. To przede wszystkim konkurs dla startupów organizowany z Plug and Play, akceleratorem z Doliny Krzemowej. Spośród zgłoszonych startupów, organizatorzy konkursu wybrali 20, które wystąpią podczas finałowej pitching session, w czwartek, 7 października na Stadionie Śląskim. W trakcie finału uczestnicy zaprezentują swoje rozwiązania przed jurorami i publicznością. Jury złożone z przedstawicieli Plug and Play oraz Śląskiego Funduszu Rozwoju, wybierze spośród finalistów zwycięzcę i dwóch laureatów, którym wręczy kolejno 100 tys., 30 tys. i 20 tys. zł.

Solista-hologram na żywo z orkiestrą

Wisienką na torcie wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Przyszłości będzie gala marszałka województwa śląskiego, która odbędzie się 6 października w Filharmonii Śląskiej. Holograficzna postać muzyka na żywo połączy się z fortepianem stojącym na estradzie, a orkiestra Filharmonii zagra wraz z wirtualnym solistą. Zabrzmią utwory Wojciecha Kilara i Adama Wesołowskiego. Projekcja hologramu będzie możliwa dzięki zastosowaniu ekranu mgłowego. – To polski wynalazek, który pozwala na wyświetlanie obrazów na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwiększonej wilgotności. Niemal niewidoczna powierzchnia, na której pojawiają się hologramy sprawia, że elementy projekcji stają się integralną częścią tego, co jednocześnie dzieje się na estradzie na żywo – tłumaczy Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej.

Debaty młodych, jubileusze i e-sport

Pozostałe wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Forum Przyszłości, to turniej debat oksfordzkich dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego, jubileuszowe gale Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kolei Śląskich, które podczas EFP będą świętowały, odpowiednio, 25- i 10-lecie działalności, a także e-sportowy turniej kwalifikacyjny CS:GO do Narodowej Drużyny Esportu. – Emocji z pewnością nie zabraknie. Przyjeżdżają najlepsze zespoły w kraju, które powalczą o prawo startu w Mistrzostwach Grupy Wyszehradzkiej. Na potrzeby turnieju szykujemy bardzo ciekawą scenę oraz przestrzeń wokół niej. Zmagania o wyjazd do Budapesztu będzie też można śledzić w Internecie, na platformie Twitch. Wierzymy, że widzowie będą zadowoleni z produkcji, jaką dla nich przygotujemy – mówi Łukasz Trybuś, prezes Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, która buduje struktury wspierające działalność graczy oraz środowisk esportowych.

Goście Forum będą mogli także zobaczyć Park Śląski z perspektywy Kolei Linowej Elki oraz zwiedzić z przewodnikiem niedostępne na co dzień zakamarki Stadionu Śląskiego.

Ostatnie miejsca

Rejestracja na Europejskie Forum Przyszłości dobiega końca. W systemie na stronie www.efp-silesia.pl zostały ostatnie miejsca.