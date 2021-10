Tempo wzrostu PKB w drugiej połowie przyszłego roku spadnie do mniej niż 5 proc. – wynika z prognoz 15 instytucji zebranych przez DGP. W porównaniu z początkiem lata nie zmieniły się one znacząco. Inaczej z przewidywaniami inflacji, na które miały wpływ zaskakująco wysokie odczyty w ostatnich miesiącach. Zdaniem ekonomistów tempo wzrostu cen na przełomie tego i przyszłego roku przekroczy 6 proc. Później inflacja spowolni, lecz pozostanie powyżej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu banku centralnego. Dziś odbywa się decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, jednak podwyżki stóp procentowych większość ankietowanych spodziewa się dopiero na początku przyszłego roku.

Osłabnie wtedy dynamika konsumpcji. Analitycy liczą natomiast na utrzymywanie się wysokiego tempa inwestycji. W efekcie przyszły rok powinien wypaść pod względem dynamiki nakładów na środki trwałe lepiej niż obecny. W przypadku całego PKB i konsumpcji w II kwartale doszło do znaczącego odbicia (w dużej mierze to statystyczny efekt niskiej bazy z wiosny ub.r. i pierwszej fali pandemii). Dynamika inwestycji pozostała wtedy z tyłu. Teraz nadrobi nieco dystansu. W końcówce tego roku powinna przekraczać 10 proc.

Wyższe od oczekiwań odczyty inflacji w ostatnich miesiącach spowodowały, że analitycy podnieśli prognozy tempa wzrostu cen. Obecnie spodziewają się, że „górka” inflacji przypadnie na przełom roku. Mediana prognoz ekonomistów 15 instytucji ankietowanych przez DGP wskazuje, że w grudniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych będą o 6,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Później inflacja będzie się stopniowo obniżać, ale przynajmniej do końca przyszłego roku nie znajdzie się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego (górny pułap tego przedziału to 3,5 proc.).

Inflacyjne niespodzianki w danych z ostatnich miesięcy spowodowały, że ekonomiści zmodyfikowali swoje przewidywania co do ścieżki stóp procentowych. Mediana prognoz analityków wskazuje, że do końca przyszłego roku główna stopa NBP wzrośnie do 1 proc. z 0,1 proc. obecnie. Przed trzema miesiącami ekonomiści spodziewali się, że w końcu 2022 r. stopa referencyjna sięgnie 0,75 proc.