Nowe państwo

Przedsiębiorstwo Marma Polskie Folie od 1991 roku działa na rynku wyrobów polietylenowych różnych zastosowań – od rolniczych i ogrodniczych, poprzez budowlane, opakowaniowe i przemysłowe, aż po sektor chemiczny, medyczny i spożywczy. Jest jednym z liderów ekologicznego przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie z jednym z większych wachlarzy asortymentowych. Marma Polskie Folie to grupa, w skład której wchodzi pięć zakładów. Jest podzielona na oddziały o określonym profilu produkcyjnym. W Kańczudze powstają wyroby dla ogrodnictwa i rolnictwa, m.in. folie siedmiowarstwowe, laminaty w tym papier – skrobia, nowoczesne opakowania dla przemysłu w szczególności spożywczego i chemicznego, np. typu box wraz z wysokiej jakości nadrukami fleksograficznymi. W Nowej Dębie produkowane są sztandarowe produkty firmy – membrany wysokoparoprzepuszczalne z rodziny Dachowa i ekrany dla budownictwa m.in. rewolucyjny efekt prac badawczych, Ekran MPFort 2F, którego metodę wytwarzania opracowała Marma Polskie Folie. W Kędzierzynie – Koźlu są wytwarzane folie termokurczliwe, opakowania samonośne, worki wentylowe, siatki poliolefinowe różnego przeznaczenia. Z kolei w zakładzie w Bielsku – Białej powstają tkaniny z włókien sztucznych, które są wykorzystywane w przemyśle, budownictwie i ogrodnictwie. Komplementarność produktów pozwala w pełni zaspokoić potrzeby klientów firmy w całej Europie. Zawrotne tempo rozwoju i sukces firmy nie byłby możliwy bez wykorzystania potencjału i wsparcia Unii Europejskiej. Programy pomocowe związane z nowymi technologiami i udział we wspólnym rynku pozwoliły na osiągnięcie pozycji lidera w tak trudnej i dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest przetwórstwo tworzyw sztucznych. Firmie udało się to osiągnąć na bazie prowadzonych ośrodków badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne i procesy wspierane przez cyfryzację.

Nowe rynki

Obecne czasy stawiają przed gospodarką i firmami nowe, dotychczas nieznane wyzwania. Wiąże się to chociażby z potrzebą skrócenia łańcuchów dostaw, co z kolei kłóci się z pozyskaniem nowych rynków. Dzięki temu, że Marma Polskie Folie zajmuje się samodzielnie całym procesem produkcyjnym może pozwolić sobie na dużą elastyczność w stosunku do oczekiwań odbiorców, a co za tym idzie szybkość podejmowanych decyzji i realizacji zamówień. Poprzez doskonale zorganizowaną sieć partnerów w różnych państwach może docierać ze swoimi wyrobami do klientów na wszystkich kontynentach. Dominującym rynkiem Grupy Marma jest przede wszystkim cała Europa, gdzie jest jedyną firmą o tak szerokim spektrum produktowym, a odbiorcami są najbardziej znaczące na świecie podmioty z wielu branż. To właśnie za pośrednictwem kontrahentów Marma Polskie Folie zdobywa rynki na innych kontynentach.

Nowe sektory

Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną gospodarki, która niesie za sobą sporo wyzwań i jednocześnie możliwości. Możliwości te można zdefiniować jako wejście w nowe sektory a to przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie, nad którymi pracują laboratoria Grupy Marma oraz własne ośrodki badawczo-rozwojowe. Istotą jest klient i jego potrzeby, a celem perfekcyjny produkt, stąd też nieustannie firma stara się poznawać i spełniać oczekiwania swoich klientów. Producenta wspierają w tych działaniach systemy zarządzania a także liczne opracowane wzory użytkowe oraz nowatorskie rozwiązania patentowe. Ważnym elementem jest pozytywny wpływ na środowisko, zarówno w odniesieniu do technologii jak i przeznaczenia wyrobów. Na przykład agrowłókniny, agrotkaniny, czy folie dla rolnictwa i ogrodnictwa produkowane przez Marma Polskie Folie, wspomagają ekologiczne uprawy, poprzez ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zarówno atmosferycznymi, jak i zawartymi w glebie, umożliwiają oszczędzanie wody i minimalizowanie ilości środków ochrony roślin. W swoich projektach stawia na funkcjonalność i proste, ale przy tym estetyczne rozwiązania. Jeśli folia służy do produkcji opakowań, to jest to istotny element sprzedażowy. Mając aktywizować zaufanie konsumenta, muszą być atrakcyjne wizualnie, wzbudzać pozytywne odczucia i zainteresowania. Dlatego też wspólnie z klientem, Marma Polskie Folie, pracuje nad pełnym, dostosowaniem wyglądu i funkcjonalności opakowań. Musi w tym zakresie uwzględnić szereg czynników, w tym tzw. parametry barierowe, które mają decydujący wpływ na przydatność danego produktu, np. jego świeżość, smak czy aromat. Takie podejście, które pozwala poznać potrzeby odbiorców, umożliwia wejście w nowe sektory rynku.

Demografia

Przed spółką Marma Polskie Folie, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia tak jak przed wieloma innymi podmiotami pojawia się szereg problemów związanych z rynkiem pracy. Grupa Marma jest znaczącym pracodawcą, zatrudnia około tysiąca osób, co stanowi duże wyzwanie i odpowiedzialność. Dbałość o pracowników i ich rozwój to jeden z najważniejszych priorytetów w strategii biznesowej firmy. Kładzie duży nacisk na progres swojego personelu organizując szkolenia ogólne i specjalistyczne, również za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, gdzie pracownicy produkcyjni mają możliwość nabycia wiedzy na najnowocześniejszych urządzeniach i liniach technologicznych. Szkolenia w branży przemysłu tworzyw sztucznych są priorytetowe. Z uwagi na szybko zmieniające się rozwiązania technologiczne, których tempo jest porównywalne do progresu rynku IT. Odpowiedzialność społeczna w firmie to nie jest chwilowa moda czy trend. Od początku działalność Marma Polskie Folie stara się bardzo aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza w zakresie promocji i wsparcia sportu. Dobór pracowników polega na odpowiednim dopasowaniu potencjału zawodowego do wymogów na danym stanowisku pracy. Pozwala to na zwiększenie poziomu efektywności, jakości oaz ciągłości funkcjonowania procesu produkcyjnego. Zatrudnieni specjaliści nieustannie dbają o zapewnienie konkurencyjnej pozycji rynkowe firmy, na co wpływa m.in. różnorodność produktów, poziom zadowolenia klientów, wysoka jakość procesowa, a także kontrola wszystkich etapów produkcji. Grupa Marma to przede wszystkim ludzie i ich rodziny, dla jednych znana i dająca pracę od pokoleń, dla innych bezpieczne i stabilne miejsce pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szansa na awans społeczny.

Zdrowie

Niezwykle ważnym elementem dla realizacji strategii Grupy Marma jest zdrowie jej pracowników, jak też profilaktyka związana z dbaniem o naturalne środowisko. Istotny jest skuteczny recykling produktów, a także technologie oparte o degradowane biokomponenty, nad czym od lat skupia się Grupa MARMA.

Wspólnie z naukowcami opracowuje sposoby pełnego odzysku surowca, który po przetworzeniu może ponownie posłużyć do produkcji nowych komponentów lub gotowych wyrobów. To np. technologia regranulacji folii, która do tej pory, po zużyciu, trafiała do spalarni. Teraz, za pomocą kompatybilizatorów, odzyskany granulat wykorzystywany jest do produkcji nowych wyrobów. Trend kompleksowego, zamkniętego obiegu surowców rozwijany jest we wszystkich zakładach Marma Polskie Folie. Dzięki temu, oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych, zmniejszane jest zużycie komponentów pozyskiwanych. Szuka także alternatywy dla folii PET, aby laminaty były monowarstwowe, a przez to łatwiejsze do przetworzenia. Wdraża technologię MDO (z ang. Machine Direction Orientation), dzięki czemu folie MDO mogą być znacznie cieńsze, co niesie mniejsze zużycie materiału przy tych samych właściwościach fizyko-mechanicznych. W trend ten wpisuje się również zastępowanie surowców wytwarzanych z ropy naftowej, biopochodnymi, jak trzcina cukrowa, skrobia ziemniaczana, czy papier, które rozkładają się w warunkach kompostu. W kontekst ekologii w Grupie MARMA wpisuje się także stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie automatyzacji, procesów sterowania i cyfrowego zarządzania firmą, które wspierają maksymalizację efektywności i ochronę środowiska. Wyroby wyprodukowane z tworzyw sztucznych, które mogą być w pełni poddane recyklingowi jak np. opakowania Marma Polskie Folie pozostawiają mniejszy ślad węglowy, niż te z surowców alternatywnych.

Grupa Marma angażuje się również w liczne przedsięwzięcia sportowe takie jak współorganizowanie maratonów, dofinansowywanie działalności mających na celu rozwijanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Nowy obraz Polski

Grupa Marma od lat angażuje się w różne przedsięwzięcia, które wspierają kulturę i sztukę. Na terenie centrum kulturalno-handlowego Millenium Hall w Rzeszowie we współudziale firmy Marma Polskie Folie została zorganizowana spektakularna wystawa wybitnego artysty Zdzisława Beksińskiego. Zaprezentowane zostały obrazy, które jedynie w wyjątkowych okolicznościach pokazywane są szerszej publiczności. Formułę wystawy wzbogaciły multimedialne atrakcje, m.in. prezentacja wybranych dzieł mistrza na wielkoformatowych ekranach, czy też pokazy ożywionych obrazów w ramach seansów wirtualnej rzeczywistości. Prezentacja prac w olbrzymich formatach, jednocześnie udźwiękowiona - ilustrowana odpowiednią muzyką, pozwalała na dogłębną kontemplację dzieł.

Na terenie Centrum odbyło się wiele wystaw i wernisaży znanych polskich artystów m.in. Magdaleny Abakanowicz, Franciszka Starowieyskiego, Jacka Hazuki czy Eugeniusza Gerlacha.

Niezmiennie od kilku lat Grupa Marma jest współorganizatorem Świątecznych Targów Książki, imprezy promującej polskich pisarzy i jednocześnie służącej propagowaniu ich twórczości. Na scenie gościli znakomici autorzy, osoby tworzące kulturę, znane nazwiska ze świata literatury, a także nauki i filmu, m.in. Katarzyna Bonda, Janusz Leon Wiśniewski, Tomasz Sekielski i wiele innych.

W ciągu 10 lat gościliśmy w Millenium Hall setki polskich muzycznych wykonawców. Na naszej scenie koncertowej wystąpili m.in. Kora, Kult, Taco Hemingway, Daria Zawiałow, Jula, Sylwia Grzeszczak, Artur Rojek, Edyta Bartosiewicz, Bajm, Pectus i inni.

Nie zabrakło również pokazów mody, festiwali muzycznych, spektakli teatralnych, wystaw sztuki i fotografii, wystaw naukowych, pojazdów zabytkowych czy imprez sportowych.

W ramach dbałości o dziedzictwo kultury Marma Polskie Folie odrestaurowała zabytkową willę secesyjną z 1900 roku, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki.