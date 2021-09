To kolejny przypadek, kiedy dostawy paliw kopalnych nie nadążają za rosnącym – w związku z odbudową gospodarczą – popytem na energię. W Europie, gdzie ceny prądu biją rekordy już od kilku tygodni, głównym źródłem zamieszania było uzupełnianie zapasów gazu ziemnego przed sezonem grzewczym. Problemem chińskiej gospodarki są z kolei niewystarczające zasoby węgla, który stanowi dwie trzecie tamtejszego miksu energetycznego. Władze zmuszonych do racjonowania jego zużycia regionów wzywają do zwiększenia importu surowca m.in. z Rosji, Mongolii i Indonezji. Państwowy operator zapewnia, że robi, co może, żeby przywrócić ciągłość dostaw. Bez pokrycia węglowego deficytu stabilność dostaw prądu i ciepła dla mieszkańców w sezonie grzewczym będzie jednak zagrożona.

Według ekspertów do rekordowych cen węgla w Chinach przyczyniły się także wchodzące w życie restrykcje klimatyczne oraz źle zaprojektowany system handlu uprawnieniami do emisji, który uderza w opłacalność wytwarzania prądu. W efekcie instalacje węglowe nie operują na pełnych obrotach.

– Wydawałoby się, że oczywisty wniosek z ostatnich wydarzeń jest taki, że paliwa kopalne są podatne na manipulacje cenowe eksporterów, a poleganie na nich jest ryzykowne dla naszych gospodarek. To kolejny argument, by odchodzić od ropy, węgla i gazu. Ale widzimy też, że podnoszą się głosy, by izolować się od światowych trendów – mówi Paweł Czyżak z think tanku Instrat. Ekspert krytycznie odnosi się jednak do tez, które wiążą obecny kryzys ze zbyt szybką transformacją i niestabilnością odnawialnych źródeł energii. – Mało który kraj ma na tyle dużo OZE, żeby zaspokajać popyt na energię bez paliw kopalnych, więc to elektrownie konwencjonalne, a nie wiatraki wciąż dyktują ceny i odpowiadają za ich obecne wzrosty – wskazuje.