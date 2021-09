Dla porównania w czerwcu tego roku wynosiło ponad 290 mln zł, a na koniec 2020 r. – niemal 280 mln zł. Na coraz większe kłopoty finansowe wskazują też dane BIG Info Monitor. Według tego rejestru zadłużenie branży to już niemal 1,77 mld zł wobec ponad 1,75 mld zł przed rokiem. I dzieje się tak mimo całkiem dobrego sezonu letniego.

– W zależności od miejscowości, w której prowadzimy hotele, nad morzem i w górach, wyniki wzrosły do 5 proc. Natomiast średnie obłożenie utrzymywało się na poziomie 65–85 proc. w zależności od lokalizacji i obiektu. Nie czyni to sezonu rekordowym – mówi Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels.

– Na bazie zeszłorocznych doświadczeń spodziewaliśmy się gorszych wyników. Wówczas wskaźnik obłożenia wynosił średnio ok. 25 proc. W lipcu i sierpniu tego roku było to odpowiednio ok. 45 i 65 proc. – wylicza.