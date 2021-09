Naukowcy z Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza wraz z innymi jednostkami naukowymi pracują nad uzyskaniem neutralności klimatycznej. Opatentowali sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza z zastosowaniem wodoru. Dzięki temu wydzielanie CO2 do atmosfery zostanie znacznie ograniczone dzięki wyeliminowaniu kosztownych etapów produkcji stali. Instytut prowadzi wszechstronne prace z obszaru metalurgii żelaza tak, aby doprowadzić tę technologię do przemysłowego wdrożenia. – Szacujemy, że do rozwinięcia metody do rozmiarów przemysłowej skali produkcji będziemy musieli poczekać kilka lat – stwierdza dr hab. inż. Adam Zieliński, dyrektor Łukasiewicz – IMŻ.