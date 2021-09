– Będąc dużym graczem, nie można myśleć tylko o tym, co będzie jutro, ale trzeba dbać o to, jaka będzie dalsza przyszłość – uznali zgodnie uczestnicy panelu „CSR – czy korporacje mogą być odpowiedzialne społecznie” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ocenili, że tego rodzaju przedsięwzięcia są powinnością przedsiębiorstw. Zdaniem Macieja Tylkowskiego, członka zarządu Lidl Polska, powinny one być długofalowe. – Podobnie jak strategia firmy, którą zaplanowaliśmy do 2025 r. Po nas przyjdą nowe pokolenia, o których już dziś musimy myśleć. Dlatego robimy więcej niż to, czego oczekują od nas klienci. Wyznaczamy trendy i staramy się kreować przyszłość – mówił Maciej Tylkowski. – Przykładem są działania związane z redukcją zawartości soli i cukru dodawanych o 20 proc. w produktach marek własnych czy przeprowadzanie większej liczby badań w certyfikowanych laboratoriach, niż wynika to z norm prawa . Wszystko po to, by zapewnić wysoką jakość – tłumaczył.