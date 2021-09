Coraz więcej liderów biznesu jest przekonanych, że ich zobowiązania nie ograniczają się wyłącznie do wypracowywania zysku i zapewniania długoterminowych perspektyw przedsiębiorstwom, którymi zarządzają, ale też obejmują szeroko rozumiane otoczenie społeczne i środowiskowe. Co więcej, menedżerowie coraz częściej są przekonani, że ta „rozszerzona odpowiedzialność” pomoże im też w realizacji bardziej „podstawowych” celów biznesowych.

Michał Nowaczyk, członek zarządu Lidl Polska stwierdził podczas panelu „Social impact w biznesie – czy szczytne idee mogą wypracować zysk?”, że zielona transformacja jest kapitałochłonna, ale mądrze przeprowadzona w dłuższej perspektywie przynosi korzyści ekonomiczne. – Możecie Państwo nie wiedzieć, że większość naszych placówek handlowych ogrzewamy… lodówkami. Mamy zamknięty obieg ciepła. Dlatego mniej więcej do temperatury 0Celsjusza nie ma potrzeby dogrzewania sklepów, bo odzyskiwana energia dogrzewa je przez posadzkę – tłumaczył menedżer. - Co więcej, sklepy wyposażone są również w pompy ciepła, więc nie tylko grzejemy się, ale i chłodzimy tym, co jest 10 metrów pod budynkiem – dodał Nowaczyk.

Sporo firm , zwłaszcza tych większych, owo pole odpowiedzialności poszerza od lat. Przykładem chociażby Loreal. – Już dawno udało nam się znacząco zredukować ilość plastiku wykorzystywanego w naszych opakowaniach. Do 2025 r. chcemy, żeby nasza działalność była neutralna klimatycznie i mam na myśli nie tylko zakłady produkcyjne, ale też dystrybucję i biura. Co więcej, dbamy również o wodę – w jednej z naszych fabryk udało się nam zamknąć obieg wody w fabryce – mówiła Beata Iwanienko, dyrektor ds. public affairs w Lorealu podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Zastanawiamy się, co jest ważne dla najmłodszej generacji i całego społeczeństwa. Wiemy, że wielkim wyzwaniem jest dostęp młodzieży do psychiatrów, uruchomiliśmy więc infolinie – nie tylko dla młodych, ale też samotnych ojców, samotnych matek, rodziców dzieci w przedszkolnym wieku – powiedziała Sylwia Chada.

Ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu wiąże się z inwestycjami, jednym z najprostszych instrumentów zachęcania przedsiębiorstw do jej prowadzenia jest tworzenie zachęt finansowych. To już się dzieje w świecie finansów, który coraz częściej premiuje na różne sposoby zielone inwestycje. – Co roku budujemy nowe centra dystrybucji, które są coraz nowocześniejsze i coraz bardziej neutralne klimatyczne. Część z nich posiada certyfikat LEED wskazujący, że jest to energetyczny majstersztyk – opowiadał Michał Nowaczyk.