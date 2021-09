Marcin Chludziński, prezes KGHM, przekonywał, że Polacy wyróżniają się dużą dozą ambicji i elastyczności, pozwalającej na dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości. – W Polsce jesteśmy w stanie nie tylko nadążać, lecz nawet wyprzedzać to co dzieje się na świecie – zapewniał. A to, jego zdaniem pozwala na realizację śmiałych projektów. Jako przykład z własnej firmy podał sukces kopalni Sierra Gorda w Chile, która teraz odnotowuje bardzo dobre wyniki, choć początki były trudne. – Trzy lata temu większość ekspertów mówiła, żeby zamknąć kopalnię ze względu na niską efektywność – mówił prezes miedziowego giganta. – Po tych trzech latach z projektu płyną pierwsze pieniądze do Polski. Jesteśmy pokazywani na świecie jako wzór – dodał.