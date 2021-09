- Założyciele firm nie zawsze są gotowi do wyjścia na rynki zagraniczne. Czasami jest to kwestia barier mentalnych, obawy przed spotkaniem z radykalnie inna kulturą prowadzenia biznesu . Czasami jest to brak know-how związanego z funkcjonowaniem danego rynku. Czasami jest to kwestia braku odpowiednich kontaktów. My chcemy odpowiedzieć na ta potrzebę poprzez organizację warsztatów – tłumaczy Baka.