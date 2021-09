- DIR to bardzo ciekawy projekt z perspektywy promocji na rynkach międzynarodowych, bo pozwala nam na udział w jednej z topowych imprez targowych na świecie. Uczestnictwo w takich wydarzeniach to dość duży koszt, a my wszystkie środki przeznaczamy w obecnej fazie działań Genomtec, na rozwój naszego flagowego produktu Genomtec ID - mobilnego laboratorium do ultraszybkich testów genetycznych. W związku z tym, możliwości, jakie niesie ze sobą projekt DIR, są z naszego punktu widzenia nie do przecenienia – mówi Magdalena Kicińska z Genomtec, jednej z firm zakwalifikowanych do „Dolnośląskie Innovation Rocket”.