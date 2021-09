Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców był już na finiszu. Zawiera on pakiet rozwiązań, które mają ułatwić życie firmom zatrudniającym obcokrajowców. Zmiany miały m.in. przyśpieszyć wydawanie zezwoleń na pracę. Miesiącami Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii uzgadniało treść projektu z pracodawcami oraz związkowcami. Projekt miał zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów już na początku sierpnia i wejść w życie na początku 2022 r., ale rządowe perturbacje wstrzymały ten proces. Wszystko wskazuje na to, że firmy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Po dymisji Jarosława Gowina i zmianach w rządzie sprawy cudzoziemców zostały przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a pieczę nad projektem przejęła minister Marlena Maląg. Ministerstwa jak ognia unikają odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z praktycznie już gotowym projektem ustawy.

– Będziemy kierować pismo do minister Marleny Maląg z prośba o informację na temat m.in. tego projektu, ale też innych zagadnień, które zostały przyjęte od Ministerstwa Rozwoju. Na razie nie bierzemy pod uwagę możliwości, aby prace nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców zostały wstrzymane. Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany, jak tylko organizacyjnie resort rodziny dojdzie do ładu. Szczególnie że pracodawcy potrzebują pracowników z zagranicy, a obecny system ich zatrudniania kuleje i wymaga natychmiastowych zmian – mówi Robert Lisicki, ekspert, który odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy w Konfederacji Lewiatan.

Jednak nad projektem polityki migracyjnej prace wciąż trwają – zakończyły się jego konsultacje i omawiane są zgłoszone uwagi. Prowadzi go też inny resort – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapowiada, że jeszcze we wrześniu dokument ten trafi na Stały Komitet Rady Ministrów.

Główne założenia projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, a także Polityki migracyjnej zakładają uspójnienie oraz usprawnienie formalności. Rząd chce m.in. wprowadzić pełną elektronizację procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. To mogłoby przyśpieszyć ich wydawanie. Obecnie bowiem wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni, ale to tylko teoria. W praktyce sprawy przeciągają się miesiącami, w niektórych urzędach trwają grubo ponad rok.

Wśród branych pod uwagę zmian jest również ta, aby to starosta był organem pierwszej instancji w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców (obecnie jest nim wojewoda), wojewoda będzie organem drugiej instancji (obecnie jest nim minister ds. pracy). Ponadto planowane jest wprowadzenie wyłącznie zezwoleń na pracę w miejsce aktualnych zezwoleń i oświadczeń. Mają być też one wydawane na dłuższy okres niż trzyletni. Rząd chce także utrzymać preferencje geograficzne w dostępie do rynku pracy dla wschodnich państw oraz rozważa poszerzenie ich w stosunku do innych krajów. Zamierza również wprowadzić regulacje ograniczające nadużycia i zmniejszające ryzyko zaniżania standardów na polskim rynku pracy.