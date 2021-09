Rynek jest też napędzany przez parki handlowe. – W ciągu 20 lat ich udział w całej puli obiektów zakupowych wzrósł z 6 proc. do 15 proc. – mówi Mariusz Majkowski. Nowe inwestycje powstają, choć odwiedzalność w centrach wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii. Obroty przekraczają już jednak wartości osiągane w 2019 r. Wpływ na to ma inflacja, ale i zmiana zwyczajów konsumentów . – Centra handlowe przestały być miejscem spędzania wolnego czasu. Dziś przychodzimy do nich w celu zrobienia zakupów – mówi Agata Czarnecka, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku w CBRE. Zaznacza, że obecne inwestycje to te zaplanowane i podjęte do realizacji jeszcze przed pandemią. – Wyhamowanie rynku może być więc widoczne za dwa–trzy lata. Podobnie, jak przy ostatnim kryzysie gospodarczym – dodaje.