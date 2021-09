Samodzielne rozszerzanie wykładni przepisów przez poszczególne państwa członkowskie również nie powinno iść zbyt daleko. Jest jednak sposób, by ustalić własne rozumienie „produktu niebezpiecznego” na gruncie krajowym. Przepisy powinny wówczas opierać się nie na zasadzie ryzyka, które ponosi m.in. przedsiębiorca , ale na podstawie winy za szkodę już wyrządzoną. Można byłoby również wprowadzić odrębne regulacje np. w relacjach między przedsiębiorcami. Doktor Kondek zauważa jednak, że w tym ostatnim przypadku istnieje duże ryzyko, że ostatecznie to konsument stałby się stroną mniej chronioną ‒ ze względu na to, że nie obejmowałyby go rozszerzone regulacje. Potencjalnie mogłoby to więc doprowadzić do naruszenia unijnych przepisów.