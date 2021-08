– W skali roku zdarza się kilkadziesiąt przypadków zadłużenia wobec uczelni ze strony studentów. Skala zadłużenia to maksymalnie równowartość dwóch miesięcy czesnego – mówi dr Grażyna Bochenek, rzecznik prasowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Deklaruje, że do osób, które nie uiściły opłaty, wysyłane jest najpierw przedsądowe wezwanie, które nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla nich.

– Dlatego skala zadłużenia ze strony studentów jest w naszym przypadku podobna co roku. W przypadku wydziału stomatologicznego to w sumie ok. 120 tys. zł wraz z odsetkami. Źródłem zadłużenia są przede wszystkim studenci anglojęzyczni, którzy spóźniają się po prostu z płatnościami za czesne – wskazuje Monika Kowalska, rzecznik Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.