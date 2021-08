„Rada Ministrów zaakceptowała projekt budżetu na 2022 r.” – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Zgodnie z projektem, dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł.

„Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2022 jest odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki, która powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie związanym z pandemią. Zakładamy, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc.” – powiedział Tadeusz Kościński.

Zgodnie z przyjętym projektem budżetu, deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. PKB. Państwowy dług publiczny w 2022 r. wyniesie 42,6 proc. PKB, a więc spadnie z 45,1 proc. PKB w 2021 r. i 47,8 proc. PKB w 2020 r. Zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2022 r. ma wynieść 55,5 proc. PKB.

„W projekcie są uwzględnione skutki wprowadzenia Polskiego Ładu, ale nie uwzględnia on skutków realizacji Krajowego Programu Odbudowy” – powiedział w czasie konferencji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Budżet zakłada wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 9,2 proc. oraz przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5 proc. Wzrośnie także fundusz płac w budżetówce.

„Zaplanowany został wzrost funduszu płac w państwowej sferze budżetowej o 4,4 proc. O podwyżkach będą decydować urzędy, my tylko zapewniamy środki na ten cel. Dodatkowo przywracamy fundusz nagród, tzw. 3-procentówkę” – powiedział Sebastian Skuza.

Dodał, że w budżecie zaplanowane zostały środki na kontynuację programów 500+ czy „Dobry start”, ale także na nowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. Wzrosną wydatki na obronność do 2,2 proc. PKB oraz wydatki na służbę zdrowia, które mają sięgnąć 5,75 proc. PKB. Zaplanowana została także waloryzacja rent i emerytur.

"W projekcie budżetu na 2022 r. zapisany został wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 proc., a waloryzacja zaplanowana jest na 1 marca 2022 r.” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Podczas konferencji prasowej poinformowano także, że tegoroczny deficyt budżetu będzie znacznie niższy od planowanego.

„Deficyt budżetu w 2021 roku, przy założeniu realizacji wszystkich wydatków budżetowych, szacowany jest na ok. 13 mld zł” – powiedział Sebastian Skuza.

W ustawie budżetowej na ten rok zaplanowany został deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Powodem tak mocnego spadku deficytu są wyraźnie wyższe od zapisanych w budżecie dochody.

„Dochody budżetu będą wyższe od planowanych o ok. 70 mld zł, do tego dochodzi wyższa wpłata z zysku NBP, dobre wpływy uzyskujemy także ze sprzedaży praw do emisji CO2” – powiedział Sebastian Skuza.

MF podwyższyło także tegoroczną prognozę wzrostu PKB. W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. zapisano, że tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 4,9 proc. Ustawa budżetowa na 2021 r. przewidywała wzrost na poziomie 4 proc.