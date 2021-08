Mianowana kilka dni temu pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Olga Semeniuk poinformowała, że obecnie trwa proces reorganizacji struktury Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Potwierdziła, że w związku z dymisją wicepremiera Jarosława Gowina konieczne są pewne zmiany, ale o tym, jak będzie wyglądał podział kompetencji, zadecyduje w ciągu najbliższych dni premier, wykonujący obowiązki MRiT Mateusz Morawiecki.

Wiceminister zaznaczyła, że "absolutnie nie będzie żadnych czystek w departamentach", choć - jak przyznała - część pracowników, związanych z byłym ministrem sama zdecydowała się opuścić resort. "To zrozumiały i naturalny proces" - dodała.

Semeniuk powiedziała też, że po zmianach urząd otwiera się na rozmowy z biznesem w kontekście Polskiego Ładu. "Chcemy, zachowując ciągłość instytucjonalną i programową, przede wszystkim wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczące rządowego programu" - podkreślił

Zaznaczyła, że prowadzone są obecnie rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorców, podczas których konsultowane są m.in. rozwiązania w kontekście jednoosobowych działalności gospodarczych. Poinformowała też, że resort w najbliższym czasie będzie się koncentrował na "zsynchronizowaniu Krajowego Planu Odbudowy z Polskim Ładem".

Wiceminister wyjaśniła, że chodzi m.in. o rozwiązania związane z tzw. zieloną energią czy transformacją cyfrową, które zgodnie z KPO i polityką UE, mają być finansowe ze środków europejskiego funduszu odbudowy. Ponadto - jak zaznaczyła - resort będzie kontynuował prace nad projektami związanymi z ulgami dla przedsiębiorców, takimi jak estoński CIT, ulga na automatyzację czy ulga na prototyp.

Zapytana o nowe projekty, powiedziała, że będą one wynikały z kalendarza prac legislacyjnych wdrażających Polski Ład.

Pytana o to, na czym będzie polegała jej rola jako pełnomocnika ds. MŚP, Semeniuk wskazała, że na pewno będzie realizowała zatwierdzony przez rząd program wspierania zakładów rzemieślniczych. Ponadto - jak podkreśliła - ma kilka pomysłów dotyczących biznesu na kolejne lata, ale musi je najpierw skonsultować z premierem.

"Mam nadzieję, że jako pełnomocnik ds. MŚP uda mi się przeprowadzić wiele korzystnych zmian, zarówno tych dotyczących codziennych spraw w firmach, jak systemowych rozwiązań" - powiedziała. Zaznaczyła, że zarówno w MŚP, jak i innych segmentach biznesu jest wiele kwestii, które można naprawić.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.