– Pierwsze, co przychodzi na myśl, to koronawirus. Obawy związane z kolejną falą pandemii mogą wpływać na zachowanie konsumentów – stwierdził Piotr Bielski. Według niego inny możliwy powód to inflacja, która w lipcu sięgnęła 5 proc. – Ceny rosną szybko, a w niektórych obszarach bardzo szybko. Część osób uważa, że skoro inflacja ma być przejściowa, to warto wstrzymać się z zakupami. Zapominają, że „przejściowa inflacja” nie oznacza, że ceny wrócą do niższych poziomów – zaznaczył.