– Programy pomocowe, które spowodowały napływ pieniędzy do naszych klientów , doprowadziły do sytuacji, w której nie odczuliśmy pandemii. Klienci byli otwarci na spłatę swoich zobowiązań. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że robili to chętniej, bo mieli dostęp do gotówki i mniej możliwości jej wydatkowania. Dochód do dyspozycji gospodarstw domowych nie obniżył się znacząco, ale za to zmniejszyły się koszty i wydatki – zwraca uwagę Szymański.