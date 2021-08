Pandemiczny 2020 r. upłynął pod znakiem wzrostów cen sprzętu IT. Był to efekt przewyższającego podaż popytu na niektóre kategorie sprzętu (np. laptopy). Teraz taka sytuacja będzie widoczna na rynku AGD. Jak mówi Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu RTV EURO AGD, producenci zapowiedzieli wzrosty cen i to znaczące, sięgające nawet 20 proc.

– Zwykle podwyżki sprzętu następują w styczniu. W tym roku ich nie było. Branża obawiała się, że mogą ostudzić zapał Polaków do wymiany urządzeń, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. Wówczas rynek urósł o 10 proc., co oznacza sprzedaż o 700 tys. urządzeń więcej w samym dużym AGD – tłumaczy Wojciech Konecki, dyrektor generalny APPLiA, dodając, że producenci nie mogą już dłużej zwlekać z podwyżkami.

– Notowania aluminium na początku sierpnia na londyńskiej giełdzie metali sięgnęły 2575,5 dol. za tonę, wobec ok. 1700–1800 dol. w 2019 r. czy 1450 dol. w 2020 r. Za miedź trzeba dziś zapłacić 9503 dol. za tonę, wobec ok. 5600–5700 przed pandemią i 4600 w marcu 2020 – wyjaśnia Maciej Nałęcz z Santander Banko Polska.

Jak zaznacza Wojciech Konecki, stal i miedź to ok. 50 proc. masy AGD. Za 30 proc. produkcji odpowiadają natomiast tworzywa sztuczne, które też idą w górę przez wzrost cen ropy. Ale na tym nie koniec. Więcej trzeba też płacić za transport. Wzrost kosztów wynika z braku równowagi pomiędzy popytem i podażą na rynku morskiego transportu kontenerowego.

– W porównaniu z reprezentatywnym, niecovidowym 2019 r. na rynku przewozów kontraktowych wysokości stawek w zależności od kierunku wzrosły od 10 proc. do nawet 50 proc. Główną przyczyną takiej sytuacji jest bardzo duża podaż ładunków, wzrosty produkcyjne oraz zdecydowanie wyższe potrzeby transportowe w porównaniu do liczby dostępnych środków transportu – wymienia Łukasz Włodarczak, dyrektor produktu FTL w Rohlig Suus Logistics.

Wojciech Konecki przyznaje jednak, że patrząc na wyzwania, z jakimi w tym roku mierzy się przemysł, podwyżki nawet o 20 proc. wydają się realne. Uważa jednak, że wzrosty będą realizowane etapami. Wszystko po to, by jak najmniej ostudzić popyt, który cały czas jest w trendzie wzrostowym. Po pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła o 15 proc. Choć producenci przyznają, że liczą się z tym, iż ten może nieco osłabnąć, w efekcie cały rok wypadnie słabiej niż 2020 r.

Producenci zwracają też uwagę na to, że są kategorie, jak np. suszarki do ubrań, w których tendencja wzrostowa może być podobna do tej odnotowanej w ubiegłym roku. A wtedy ich sprzedaż zwiększyła się o 62 proc. do prawie 300 tys. sztuk.