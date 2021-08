Gamifikacja może pomóc w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz motywować do społecznie pożądanych zachowań, chociaż nie na wszystkich oddziałuje w jednakowy sposób. Sytuacja z koronawirusem wymusiła na wszystkich przejście na naukę zdalną, przy której problemy z motywacją mogą być poważniejsze niż zazwyczaj. I pomimo iż od września dzieci mają wrócić do klas, to kolejna fala zachorowań może znów posadzić je przed ekranami komputerów . Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem gamifikacji do polskich szkół.