Przedstawiciele polskiego biznesu działającego w regionie wskazują, że w wielu przypadkach do zniszczenia ich majątku zabrakło naprawdę niewiele. – Krytyczna sytuacja wystąpiła ze środy na czwartek (14/15 lipca), gdy groziło przerwanie tamy w Heimbach. Gdyby do tego doszło, Hoesch i całe dzielnice miasta zostałyby zalane i zniszczone. Pracownicy Hoescha i firm działających na terenie zakładu zabezpieczali samochody, wózki widłowe i wartościowy sprzęt – mówi Małgorzata Hulisz, kierownik działu marketingu w grupie Sanplast produkującej m.in. wanny i kabiny prysznicowe. Do grupy należy obecna w Niemczech marka Hoesch z siedzibą w Kreuzau.