Zatrudnienie było o 2,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba pełnych etatów zwiększyła się o ok. 21 tys. „Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych” – podał GUS . Ekonomiści porównują dane dla tego samego miesiąca na przestrzeni lat. Okazuje się, że ostatni czerwiec pod względem przyrostu zatrudnienia był najlepszy od 2007 r. – czyli szczytu boomu gospodarczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Do powrotu do poziomu zatrudnienia z okresu sprzed pandemii wciąż brakuje jednak kilkudziesięciu tysięcy etatów.

– To, że wzrost wynagrodzeń praktycznie nie spowolnił, oznacza, że presja płacowa rośnie. Nie przeszkadza to, że w czerwcu zaczęła wygasać ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarcze PFR – ocenia Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego. Podkreśla, że siła przetargowa pracowników pozostała mocna i zwiastuje wzrost wynagrodzeń co najmniej do końca roku.

Podczas gdy w trakcie pierwszego pandemicznego zamrożenia pracodawcy zgłaszali do urzędów pracy zamiar pozbycia się po ok. 10 tys. pracowników miesięcznie (co i tak w liczącym ok. 17 mln aktywnych zawodowo osób gronie było wynikiem niewielkim), teraz liczby były jeszcze mniejsze. Licząc na gospodarcze ożywienie i otworzenie gospodarki, pracodawcy nie chcieli zwalniać grupowo niemalże wcale. W kwietniu 2021 r. pracodawcy w całym kraju zgłosili zamiar redukcji kadr w wyniku zwolnień grupowych o ok. 1,3 tys. osób. To wynik dużo lepszy niż w marcu, gdy szalała jeszcze trzecia fala – wówczas zgłoszenia do urzędów pracy dotyczyły ok. 5,7 tys. osób. Tendencja jest jednak wzrostowa. W maju było to bowiem już ok. 2,7 tys. Rekordowym miesiącem w tym roku pod tym względem stał się natomiast czerwiec. Firmy zadeklarowały chęć zwolnień ok. 3,4 tys. osób. A to oznacza, że skala ta niemalże zrównała się z czerwcem 2020 r., gdy pracodawcy zgłosili zamiar pozbycia się 3,9 tys. osób.