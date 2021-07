Trening w biurze

Pracując w biurze większość dnia spędzamy siedząc przed komputerem. Powszechnie wiadomo, że jest to szkodliwe do organizmu, ponieważ powoduje m.in. bóle kręgosłupa, ramion, zaburzenia krążenia, czy obciąża wzrok. W związku z tym zaleca się robienie regularnych, kilkuminutowych przerw, które pozwalają rozruszać mięśnie oraz zresetować umysł. Tego typu przerwy pozytywnie wpływają na zdrowie, samopoczucie oraz wydajność pracownika. Można je również wykorzystać na przeprowadzenie krótkiego treningu.

Obecnie coraz częściej wyposaża się biura w sprzęt do ćwiczeń, który umożliwia szybki reset oraz rozładowanie negatywnych emocji. Są to przede wszystkim rowery i bieżnie biurowe, z których można korzystać w czasie przerw, czy pomiędzy umówionymi spotkaniami. Oczywiście nie chodzi o trening w dużym tempie, czy z wysokim obciążeniem, ponieważ prowadziłoby to do zbyt dużego zmęczenia oraz zbytniej potliwości. Spokojne tempo jazdy, czy marszu wystarczy, by spalić kalorie i poprawić krążenie krwi. Tego typu aktywność polepsza również samopoczucie oraz redukuje stres, co bezpośrednio przekłada się na właściwe podejście do obowiązków oraz zwiększa wydajność pracy.

Wykonywanie obowiązków biurowych w pozycji stojącej

W sytuacji, kiedy trening w biurze nie jest możliwy, aktywność fizyczną można podejmować pracując w pozycji stojącej. Pozwala na to ergonomiczne wyposażenie biura, które obejmuje biurka z regulowaną wysokością. Możliwość podnoszenia i obniżania blatu w dowolnym momencie umożliwia łączenie pracy siedzącej ze stojącą. Tego typu urozmaicanie pozycji jest korzystne, ponieważ ludzki organizm przystosowany jest do ruchu i źle reaguje na długotrwałe przyjmowanie jednej pozycji.

Pozycja stojąca pozwala przyjąć właściwą postawę oraz poprawić krążenie krwi, co jest korzystne zarówno dla ciała, jak i umysłu. Dodatkowo aktywizuje mięśnie i pozwala spalić więcej kalorii. Posiadając regulowane biurko w dowolnym momencie można zmienić pozycję na siedzącą, co należy zrobić, gdy zaczynamy odczuwać zbytnie zmęczenie.

Maty antyzmęczeniowe - zredukuj obciążenie swojego działa

Rosnąca popularność pracy w pozycji stojącej przyczynia się do rozwoju ergonomicznych rozwiązań, które ją umożliwiają i ułatwiają. Jednym z nich są specjalnie zaprojektowane maty antyzmęczeniowe. Stojąc na nich odczuwamy większy komfort oraz odciążamy nogi, kolana, stawy, czy plecy. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie AJ Produkty.

Platforma balansująca - rzuć sobie wyzwanie stojąc

Osoby, które uważają, że sama praca w pozycji stojącej to za mało mogą skorzystać z platformy balansującej. Pozwala ona zachować równowagę we wszystkich kierunkach, zapewniając jednocześnie ruch, co jest wyraźnie poprawia krążenie krwi. Dodatkowo ćwiczenia równoważące wzmacniają mięśnie nóg, bioder, brzucha oraz pleców, co pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowej postawy.

Stać na platformie balansującej można nawet w czasie obsługi klienta, który również załatwia swoje sprawy w pozycji stojącej. Ta forma obsługi klientów staje się obecnie coraz popularniejsza, ponieważ osoba stojąca jest bardziej skoncentrowana na celu wizyty w biurze oraz chce jak najszybciej go zrealizować.

Ergonomiczne wyposażenie biura to wszystkie rozwiązania, które łączą w sobie komfort pracy oraz dbałość o zdrowie i samopoczucie pracowników. Coraz ten aspekt jest brany pod uwagę również przez kandydatów do pracy biurowej, ponieważ są oni coraz bardziej świadomi wynikających z niej uciążliwości.