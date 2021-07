Publiczne dyskusje o ewentualnym powrocie obostrzeń studzą zapał klientów w planowaniu wydarzeń na okres powakacyjny. – Outdoorowa, piknikowo-namiotowa część branży przeżywa obecnie boom, ale dla pozostałych wakacje to sezon ogórkowy – mówi Agnieszka Chaber-Tomczak, new business director w Digital Knowledge Village. Firma świadczy usługi studia eventowego i domu produkcyjnego realizującego streaming i nagrania z imprez.

– Konferencje, szkolenia , gale i inne wydarzenia firmowe zaczną się dopiero od września. Niestety, mówi się już o powrocie do obostrzeń w połowie sierpnia i takie sygnały skłaniają klientów do zastanowienia i większej ostrożności przy planowaniu eventów na jesień – stwierdza.

– Robiliśmy np. premierę motoryzacyjną. Normalnie taki event zajmował jeden, dwa dni, natomiast teraz w pandemii trwał cały tydzień, ponieważ dzieliliśmy uczestników na grupy, aby nie spotkali się na miejscu wszyscy jednocześnie – opowiada Gumowski. Dodaje, że odmrożenie branży nie wyeliminowało wydarzeń organizowanych w sieci. – Ciągle mamy dużo zapytań o eventy online. To segment rynku, który się ustabilizował i myślę, że nawet w normalnych warunkach pozostanie już na zbliżonym poziomie – stwierdza. – Nie zapominajmy jednak, że eventy to nie tylko agencje, które sobie jakoś poradzą. To także hotele , twórcy scenografii, dostawcy efektów wizualnych. I wszyscy obawiają się jesieni – dodaje.

Z drugiej strony branża eventowa otrzymała z PFR subwencje w ramach tarczy 1.0 i tarczy 2.0 – łącznie na ok. 600 mln zł. Z tego ok. 900 firm prowadzących działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów dostało 298 mln zł. – Wsparcie otrzymały też agencje reklamowe, których PKD zostało ostatecznie uwzględnione po konsultacjach – mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Zaznacza, że branża otrzymała pełne umorzenie.

Pomoc była udzielana pod warunkiem spadku obrotów o co najmniej 30 proc. w porównaniu z 2019 r. Trzeba było też udokumentować zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r. co najmniej jednego pracownika.

Mikrofirma mogła liczyć na 18 tys. zł (przy spadku przychodów o co najmniej 30 proc.) lub 36 tys. (za 60 proc. i więcej) na każdego zatrudnionego 30 września 2020 r. (ale nie więcej niż dziewięć pełnych etatów). Maksymalna subwencja dla mikrofirmy to 324 tys. zł, przy czym z obu tarcz na jednego pracownika można było dostać najwyżej 72 tys. zł.

W przypadku MSP subwencja była rekompensatą kosztów stałych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019/2020 – i nie mogła przekraczać 70 proc. ich sumy. Uprawniał do niej spadek przychodów o co najmniej 3 proc. Maksymalna kwota finansowania dla MSP z tarczy 2.0 to 3,5 mln zł z zachowaniem 72 tys. zł limitu pomocy na jednego zatrudnionego (144 tys. zł przy korzystaniu z obu tarcz).