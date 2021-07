Jak mówi DGP jeden z sygnatariuszy pisma, radca prawny PZFD Przemysław Dziąg, jest ono adresowane do wiceminister Anny Korneckiej i przekazano je do resortu w miniony piątek.

– Problem dotyczy źle sformułowanej definicji współczynnika intensywności zabudowy. Przepis ten mówi o „współczynniku całkowitej powierzchni zabudowy”. Niektóre sądy zaczęły łączyć w jedno dwa terminy – powierzchni całkowitej i powierzchni zabudowy – opisuje. Jak dodaje, sądy przyjmują w orzecznictwie, że powierzchnia całkowita zabudowy dotyczy również zabudowy podziemnej, a dodatkowo, sięgając do normy ISO z 2015 r., włączają do powierzchni całkowitej również balkony czy tarasy.

– Stąd niezbędne jest jasne określenie, że chodzi o kondygnacje nadziemne, bo taka była intencja ustawodawcy, który wprowadził ten współczynnik jako obligatoryjny dla planów miejscowych. Cała ta sytuacja to jeszcze jeden powód do jak najszybszej reformy systemu zagospodarowania przestrzennego – uważa Mariusz Ścisło.

W stanowisku przekazanym MRPiT przedstawiono trzy sposoby rozwiązania problemu, w tym ujednolicenie wykładni na poziomie aktu wykonawczego. Chodzi o wprowadzenie zmian definicyjnych w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587). Sygnatariusze pisma proponują uzupełnienie go o informację co do sposobu określania wielkości powierzchni zabudowy, tak by przy obliczaniu wielkości powierzchni zabudowy brano pod uwagę wyłącznie kondygnacje nadziemne, zamknięte ze wszystkich stron stałymi przegrodami budowlanymi i „przekryte”.