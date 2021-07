Ruszył nabór wniosków o dotację dla osób fizycznych do zakupu samochodów elektrycznych z programu "Mój elektryk". Dotacja dla nabywców indywidualnych wyniesie 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Dopłata dla osób z Kartą Dużej Rodziny to 27 tys. zł, bez limitu ceny.

W poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)uruchomił program "Mój elektryk", z którego osoby fizyczne mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut z napędem elektrycznym lub wodorowym. Budżet programu sięga 500 mln zł, z czego 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych. Dotacja dla nabywców indywidualnych wyniesie 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Na większą dotację będą mogły liczyć osoby z Kartą Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu. Według NFOŚiGW cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online przy minimum formalności. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta - w tym celu wystarczy wypełnić wniosek elektroniczny. Nie ma ulgi na zakup auta, tylko na jego użytkowanie Zobacz również Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z Funduszem - podał NFOŚiGW. Jak zapowiedział przed tygodniem wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, w ciągu kilku tygodni możliwość ubiegania się o dopłaty do zakupu elektryków otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Realizację programu przewidziano na lata 2021–2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.