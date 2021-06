Doktor Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, przyznaje, że ekspansja zagraniczna to naturalna droga rozwoju dla największych krajowych firm budowlanych. – Tylko one dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym, organizacyjnym i ekonomicznym, aby skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi na ich rynkach macierzystych. Ogrom inwestycji do zrealizowania w Polsce nie motywuje mniejszych przedsiębiorstw do wychodzenia za granicę – mówi.