Jak wylicza Łukasz Kozłowski, ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), łączne obciążenie 10 tys. zł miesięcznego dochodu wzrosłoby w ich przypadku z ok. 28,2 proc. do 32,5 proc. Przy przejściu na nowy 14-proc. ryczałt, negatywny efekt znika i klin podatkowy ponownie wynosiłby ok. 28,3 proc. Przy dochodach rzędu 15 tys. zł miesięcznie na nowym rozwiązaniu można byłoby nawet zyskać w porównaniu do tego, co dziś trzeba płacić, rozliczając PIT liniowo. Wówczas łączne obciążenia wynosiłyby ok. 23,6 proc. w stosunku do 25,1 proc. teraz. Próg opłacalności jest niższy w przypadku 12-proc. ryczałtu, z którego mogą skorzystać np. programiści. Tam negatywny efekt Polskiego Ładu byłby niwelowany już przy dochodzie rzędu 8,9 tys. zł miesięcznie. Przy dochodzie 9,3 tys. zł podatnik płaciłby fiskusowi o ok. 100 zł mniej niż dziś.