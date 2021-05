Także UOKiK jest sceptyczny wobec zakusów Komisji. – To potrzebne regulacje, wymagają jednak szlifów – mówi prezes Tomasz Chróstny. – Komisja Europejska dąży do uzyskania wyłączności w zakresie podejmowania działań wobec bigtechów. My stoimy na stanowisku, że bardzo ważne jest zachowanie przestrzeni dla krajowych regulatorów, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji – zaznacza. Jego zdaniem część praktyk firm technologicznych – z zakresu konkurencji, czy też naruszających zbiorowe interesy konsumentów, może dotyczyć poszczególnych państw, a nie całego unijnego rynku. Dlatego tak ważne jest umożliwienie krajowym regulatorom podejmowania działań wobec koncernów, a nie tylko wnioskowania w tej sprawie do KE . – To zbyt istotna materia, aby zaakceptować wyłączenie z niej krajowych regulatorów. Doświadczenie pokazuje bardzo wymierne sukcesy w tej dziedzinie regulatorów francuskiego, szwajcarskiego, włoskiego czy niemieckiego – uważa Chróstny. UOKiK dąży do tego, by umożliwić narodowym regulatorom prowadzenie niezależnych postępowań.