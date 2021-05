Spadku przychodów ze sprzedaży sprzętu – o 3,8 proc., do prawie 333 mln zł – nie uniknął natomiast Cyfrowy Polsat (sieć Plus). Operator przypisuje to ograniczeniom w handlu wprowadzonym z powodu COVID-19. Nie ujawnia, jaka część przychodów ze sprzedaży sprzętu dotyczy urządzeń działających w sieci piątej generacji. Wiceprezes spółki Maciej Stec, prezentując wyniki ostatniego kwartału, powiedział jednak, że co piąty nowy lub przedłużony kontrakt Plusa obejmuje połączenia 5G. Z kolei w T-Mobile modele działające w 5G odpowiadały za jedną czwartą całkowitego wolumenu sprzedawanych urządzeń.