Kolejna wątpliwość: jeśli program ma otwierać drogę do kredytu osobom, które normalnie by go dziś nie dostały, to moment na uruchomienie wsparcia nie jest najlepszy. Mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Co się stanie, gdy oprocentowanie kredytu wzrośnie, a przez to zwiększą się raty? Czy rodzina , która dostała kredyt tylko dzięki rządowym gwarancjom, będzie w stanie go spłacać?