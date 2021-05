Najnowsza analiza Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHEER) zlecona przez KE będzie podstawą do podejmowania decyzji w sprawie ewentualnych zmian w dyrektywie tytoniowej. Swój raport na ten temat KE przedstawi w przyszłym tygodniu. W badaniach komitetu eksperci mówią o ryzyku chorób oddechowych, sercowo-naczyniowych. Co więcej, komitet wskazuje, że może pojawić się ryzyko raka dróg oddechowych. Te kwestie zostały określone jako „moderate” – czyli średnie. Podobny wskaźnik otrzymała kwestia narażenia na bierne palenie. Na prośbę KE SCHEER sprawdzał także, czy korzystanie z e-papierosów to pierwszy krok do tradycyjnych papierosów. Obie kwestie – jak wskazują autorzy raportu – mogą stanowić problem, ale nie ma pewnych dowodów. Czy pomagają słabe, jeżeli już, to mogą ewentualnie pomóc ograniczyć nałóg.